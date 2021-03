Opposition au regroupement de Tracadie: un plébiscite est peu probable

Malgré les défis, le gouvernement provincial continue de croire en la Municipalité régionale de Tracadie. La tenue d’un plébiscite pour déterminer l’avenir de la communauté est peu probable.

«Le projet a rassemblé une population et un territoire important dans le but d’offrir un meilleur avenir à toute la région. Il y a eu quelques problèmes, mais les avantages l’emportent certainement sur les inconvénients. Je continuerai à m’engager auprès des habitants de la région pour m’assurer que nous avançons ensemble», a répondu Daniel Allain, ministre de l’Environnement et des Gouvernements locaux.

Il y a quelques jours, un groupe de citoyens se sont rassemblés devant une résidence à Pointe-à-Bouleau pour réclamer un plébiscite. Leur démarche se veut une continuation des efforts entamés en 2019 alors qu’une pétition réunissant 1430 signatures a été présentée au conseil municipal de Tracadie et acceptée par les élus par la suite.

Le regroupement de 2013 a été appuyé par une majorité de 53% des électeurs en général, mais l’appui a varié d’une région à une autre. Par exemple, le projet a été rejeté par une grande majorité des habitants de la région de Brantville (304 Non – 152 Oui) et d’Haut-Rivière-du-Portage (47 Non – 6 Oui), mais accepté par une grande majorité à Gauvreau (156 Oui – 62 Non) et à Six-Roads (138 Oui – 78 Non).

Ces opposants croient que le regroupement n’a jamais été à la hauteur des promesses et que l’information partagée avant le plébiscite a induit les gens en erreur.

Plusieurs sont notamment inquiets par les hausses de taxe. Les projections dans le document de travail du groupe «Ensemble vers l’avenir» prévoyaient une augmentation de taxes progressive pour atteindre 1,18$ par 100$ d’évaluation en 2025 dans les quartiers ruraux. À l’heure actuelle, les résidents de ces quartiers paient 0,91$ par 100$ d’évaluation, selon les données disponibles dans le plus récent budget municipal, en plus de 0,17$ pour les services policiers.

La question du transfert des routes des anciens DSL à la municipalité pourrait encore entraîner une hausse majeure de taxes. Le gouvernement provincial a déjà proposé une subvention de 4,6 millions $ pour l’entretien de ces routes, mais la Municipalité régionale de Tracadie estime que ce montant n’est pas suffisant pour répondre aux besoins. La MRT a demandé une rencontre avec le ministre Daniel Allain.

Routes: deux options

Selon Keith Chiasson, député libéral dans la circonscription provinciale de Tracadie-Sheila, le gouvernement Higgs n’a aucune intention de bonifier son offre de 4,6 millions $, car il y a déjà eu plusieurs tentatives de négociations, et jusqu’à maintenant, Fredericton n’a pas changé son fusil d’épaule.

Autrement dit, la Municipalité régionale de Tracadie a présentement deux options devant elle, soit de prendre la pleine responsabilité des routes dans les anciens DSL et d’accepter cette subvention, ou de redonner la responsabilité au gouvernement provincial, mais elle aura à réajuster son budget annuel en fonction des pertes significatives des impôts fonciers provenant des anciens DSL pour l’entretien des routes, soit environ 2,2 millions $.

Il espère tout de même que les pourparlers permettront aux deux partis de trouver une solution gagnante.

«Le projet de regroupement par plébiscite fut un des premiers dans la province avec l’objectif de mettre en place une feuille de route pour les futurs projets de regroupement. Malgré l’intention du départ, le gouvernement ne peut pas se déresponsabiliser de ses obligations en imposant des dossiers d’ordre provincial aux municipalités», a dit Keith Chiasson dans un long commentaire publié sur sa page Facebook publique.