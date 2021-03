Recrutement en santé: des progrès dans le Restigouche

«Tout n’est pas encore parfait, mais on semble sur la bonne voie.»

C’est de cette manière que le maire d’Atholville, Michel Soucy, commente les résultats des récents efforts de recrutements du Réseau de santé Vitalité pour la zone 5.

Membres pour le compte de la Commission de services régionaux du Restigouche du comité communautaire sur le recrutement en santé, ce dernier a livré un compte-rendu des plus récents développements à ses pairs lors de la dernière rencontre mensuelle de l’organisme.

En bref, de novembre à janvier dernier, on dénombre une vingtaine d’embauches effectuées dans le système de santé local. Du lot, quelques infirmières et du personnel de soutien, mais on remarque aussi certaines spécialités comme physiothérapeute ou technologue en cardiologie. Deux médecins du Québec ont également accepté de pallier aux besoins actuels de l’urgence

On prévoit déjà être en mesure d’embaucher au moins sept nouvelles infirmières en mai en provenance de la prochaine cohorte universitaire.

«Et le réseau a participé à plusieurs foires et salons virtuels de l’emploi sur la scène nationale au cours des derniers mois, donc ça pourrait déboucher sur encore davantage d’embauches pour notre région. C’est certain que c’est ce que l’on espère», ajoute le maire.

Pour M. Soucy, l’embauche est une première étape importante pour régler la problématique récurrente de manque de main-d’œuvre dans le secteur de la santé au Restigouche. Toutefois le travail ne s’arrête pas là.

«Il faut faire en sorte de retenir tous ces emplois ici par la suite, et c’est souvent là que nous, comme communauté, avons un rôle à jouer. Il faut non seulement les séduire pour les attirer, mais les séduire ensuite pour qu’ils restent, et ça, c’est un travail d’équipe», dit-il.

Celui-ci estime par ailleurs important de parler publiquement de ces résultats positifs afin que la population puisse percevoir le travail de coulisse qui se fait afin d’attaquer cette problématique.

«On a souvent critiqué le réseau pour son manque de transparence et le peu d’effort qu’il met dans le recrutement pour notre région, mais là je trouve qu’on fait des progrès et que ça mérite d’être souligné. Cela dit, c’est certain qu’on aimerait que ça aille encore plus vite, qu’on puisse pourvoir tous les postes. À tout le moins, il semble y avoir du progrès et une réelle volonté de s’attaquer au problème», estime le maire.

Si le message du maire Soucy se veut somme toute positif, reste qu’en dépit de ces progrès, on est encore loin de la coupe aux lèvres.

Un coup d’œil rapide sur le site d’embauche du réseau permet en effet de constater que plusieurs postes clés demeurent toujours non pourvus, certains même depuis plusieurs années. En plus des postes d’infirmières et nombre de thérapeutes divers, on recherche également des médecins de familles et des psychiatres – deux denrées rares depuis belles lurettes – ainsi que de nombreux autres spécialistes (pédiatre, gynécologue, cardiologue, anesthésiste, radiologiste, ophtalmologiste, etc.).

L’absence de certains des ces spécialistes n’est d’ailleurs pas sans conséquence sur les soins offerts à la population. À titre d’exemple, le service d’obstétrique de l’Hôpital régional de Campbellton est fermé depuis maintenant plus de dix mois.

Le Réseau de santé Vitalité n’a pas non plus été en mesure d’indiquer avant notre heure de tombée si ces nouvelles embauches avaient réellement abaissé le nombre de postes à pourvoir dans la région ou si ce taux est demeuré inchangé en raison de départs et de retraites survenus durant cette même période.