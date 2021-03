Un carambolage et plusieurs accidents à Dieppe

Une série de collisions automobiles sont survenues mardi, en matinée et en début d’après-midi, sur l’avenue Acadie et la rue Amirault, à Dieppe. Heureusement, seulement deux personnes ont subi des blessures mineures.

Les véhicules accidentés ont depuis été remorqués, mais la Ville a décidé de garder une portion de route fermée jusqu’à ce que les conditions météorologiques s’améliorent afin d’éviter davantage d’accidents plus tard dans la journée, d’après Marc Cormier, chef de district du service d’incendie de Dieppe.

La circulation est détournée au coin de la rue Chartersville et Amirault, et au coin de l’avenue Acadie et de la rue Alain-Gillette.

Deux véhicules sont entrés en collision mardi matin et personne n’a été blessé, selon Marc Cormier.

En début d’après-midi, sur la même portion de route, une automobile a embouti un camion.

Quelques dizaines de mètres plus loin, presque en même temps, un carambolage a impliqué sept véhicules.

«Lorsque les pompiers sont arrivés sur les lieux, ils ont constaté qu’il y avait deux accidents séparés, mais dans le même endroit», dit le chef de district.

La circulation a été bloquée par la GRC pendant un peu plus d’une heure alors que les secours venaient en aide aux automobilistes.

Deux personnes ont été transportées à l’hôpital en ambulance par mesure de précautions. Personne n’a subi de blessures sérieuses.

«Plus de peur que d’autre chose», comme le dit le chef de district.

La rue longe un marais où il n’y a aucune structure pour bloquer le vent. De fortes bourrasques de vent soulèvent de la poudrerie, et la visibilité y est nulle par endroits.

Ces conditions dangereuses, combinées au froid glacial qui accélère la formation de la glace sur les routes, ont probablement causé les collisions, selon Marc Cormier.