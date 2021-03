Une enquête publique réclamée après le suicide d’une adolescente

Le chef du Parti vert du Nouveau-Brunswick, David Coon, réclame la tenue d’une enquête publique sur la gestion de la problématique du suicide chez les jeunes par divers services d’urgence de la province.

Le cri d’alarme de David Coon survient après la mort tragique de Lexi Daken survenue mercredi dernier, le 24 février, à l’Hôpital Dr. Everett-Chalmers de Fredericton.

Après avoir attendu pendant huit heures à l’hôpital pour pouvoir parler à un psychiatre, l’adolescente de 16 ans a été renvoyée chez elle avec une ordonnance lui permettant un suivi de son état.

Quelques jours plus tard, Lexi Daken a mis fin à sa vie, laissant dans le deuil sa mère, son père de même que quatre frères et soeurs.

Lexi Daken et sa mère. – Facebook

Le lendemain du drame, la mère de Lexi, Shawna Betts, a écrit un message sur sa page Facebook pour exprimer sa frustration sur les événements qui ont précédé sa mort.

«Vous nous avez fait patienter huit heures en salle d’urgence et vous nous avez dit qu’il n’y avait personne à l’hôpital pour une consultation psychiatrique et que si vous deviez joindre un psychiatre sur appel, il faudrait attendre encore deux heures. Et puis vous nous avez dit quelque chose comme: « Vas-tu vraiment nous faire appeler? » Ma fille est décédée hier. Et je ne m’arrêterai pas tant que vous et tous les autres qui avez contribué à ne pas lui donner les soins dont elle avait si désespérément besoin en serez tenus responsables.»

Une cérémonie en mémoire de sa fille a eu lieu lundi après-midi.

De leur côté, les libéraux demandent que des investissements importants en santé mentale soient inclus dans le prochain budget provincial qui sera présenté à l’Assemblée législative le 16 mars.