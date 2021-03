COVID-19: le gouvernement provincial vient en aide aux entreprises touristiques

Le gouvernement provincial élargit les critères d’admissibilité à son programme de Subvention de rétablissement des petites entreprises afin d’améliorer l’accès aux entreprises touristiques et les commerces de détail non essentiels touchés par les modifications apportées aux restrictions et mesures de la Santé publique.

Au début de février, le gouvernement provincial, par l’entremise d’Opportunités Nouveau-Brunswick, a mis en place une subvention non remboursable d’une valeur maximale de 5000$ en vue d’aider les propriétaires d’entreprises à faire face aux répercussions de la COVID-19.

À l’origine, ce programme était ouvert aux petites entreprises situées dans les zones ayant fait l’objet d’un resserrement des mesures de la Santé publique (phase orange, phase rouge ou confinement) pendant une durée minimale d’une semaine entre le 10 octobre 2020 et le 31 mars 2021.

Avec les nouveaux critères, les propriétaires d’entreprises touristiques de toutes les zones de la province seront dorénavant admissibles. Les commerces de détail non essentiels seront également admissibles s’ils sont dans une zone qui a été en confinement.

«En vertu des récentes restrictions de la Santé publique dans la zone 4 (Madawaska-Victoria), certains commerces de détail ont été contraints de fermer entièrement leurs portes. Nous savons également que les exploitants d’entreprises touristiques dans l’ensemble de la province ont fait face à des conditions très difficiles en raison des avis aux voyageurs et de la fermeture des frontières. Nous sommes heureux d’offrir des améliorations supplémentaires au programme», a dit Arlene Dunn, ministre du Développement économique et des Petites Entreprises et ministre responsable d’Opportunités NB.

Pour obtenir plus de détails sur l’admissibilité dans chacune de ces catégories, les gens peuvent consulter la foire aux questions sur le site Web d’Opportunités NB ou communiquer avec ses navigateurs d’affaires.

Tout au long du processus de demande, les entreprises peuvent obtenir de l’aide en communiquant avec les navigateurs d’affaires par courriel à l’adresse nav@navnb.ca ou par téléphone au 1-833-799-7966.

Avant de présenter une demande, les propriétaires d’entreprise sont encouragés à passer en revue les critères d’admissibilité, la foire aux questions et la liste de vérification pour s’assurer qu’ils ont les renseignements et les documents nécessaires.