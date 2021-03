Les entreprises du Nord manquent le train de l’innovation

Selon le Conseil économique du Nouveau-Brunswick, 27% de la richesse générée dans la province découle de l’économie du Nord. Pourtant, la région n’a profité que de 7,9% des fonds distribués l’an dernier par la Fondation de l’Innovation du Nouveau-Brunswick. Comment expliquer un tel écart?

Sur les 13 745 155$ investis par la Fondation de l’Innovation du Nouveau-Brunswick en 2019-2020 à travers divers programmes, seulement 1 091 676$ ont bénéficié à des organisations du nord de la province.

Ainsi, le Fonds d’investissement de démarrage destiné donne principalement un coup de pouce aux startups orientées vers les technologies numériques et le développement d’applications. En 2019-2020, l’intégralité du fonds est allée à des entreprises basées à Saint-Jean (Procedure Accelerator, Elandas) et Moncton (SnapAP) et surtout Fredericton (eChart Healthcare, Global Intelligence, Gray Wolf Analytics, 3D Planeta) où ce secteur est très florissant.

En revanche, les bénéficiaires du Fonds de bons d’innovation sont mieux répartis géographiquement. Ce programme permet aux petites et moyennes entreprises d’être jumelées avec une institution de recherche et d’obtenir jusqu’à 80 000$ pour le développement d’une technologie, d’un produit ou d’un procédé.

Parmi les entreprises qui ont décroché ces subventions l’an dernier se trouvent la Poissonnerie Arseneau de Nigadoo, Cube Automation Inc. à Tracadie, le Groupe Savoie de Saint-Quentin, l’Érablière de la Montagne Verte à Saint-Joseph-de-Madawaska ou encore Chiasson Equipment à Savoie Landing.

Une bonne partie de ces partenariats sont menés avec le CCNB, explique Jeff White, le PDG de la fondation.

«L’institution nous aide à identifier les recherches que nous pourrions soutenir et à nous mettre en relation avec les entreprises. Nous essayons de garder cela le plus simple possible. Si l’équipe du CCNB juge que l’idée est bonne, nous la finançons. Nous avons aidé des producteurs de bleuets, des usines de transformation de fruits de mer, des ateliers d’usinage. Notre action est très large.»

Enfin, la quasi-totalité du Fonds de recherche pour l’avancement des technologies de la FINB a profité à des professeurs issus des campus des grandes villes de la province.

«La culture de l’entrepreneuriat est émergente à l’Université de Moncton. L’Université du Nouveau-Brunswick est un peu plus en avance», analyse M. White.

«La concentration naturelle que l’on observe est liée à la présence des institutions postsecondaires et de programmes de recherche appliquée. Cela dicte où va l’argent. Les demandes se concentrent à Fredericton, Moncton et Sackville où l’on retrouve les campus de grande taille.»

Le dirigeant de la fondation assure que son équipe est consciente de ces disparités régionales. Aussi invite-t-il les innovateurs de tous bords à contacter son organisation ou à se tourner vers les collèges communautaires.

«Nous cherchons des façons d’étendre notre impact. Nous essayons de créer un meilleur réseau dans la partie nord de la province, où certaines idées et certains entrepreneurs sont peut-être déconnectés de notre écosystème actuel.»

À l’inverse, la capitale compte une foule d’incubateurs et d’accélérateurs d’entreprises tels que le Pond-Deshpande Centre, Planet Hatch, La Ruche, Fredericton’s Export Igniter, Activator, ou encore Be For Change, dont la plupart sont associés à l’Université du Nouveau-Brunswick.

Les régions rurales auraient aussi besoin d’un écosystème de soutien aux entrepreneurs travaillant étroitement avec des centres de recherche, croit Jeff White.

«Cela permet de stimuler la création de nouvelles entreprises et plus de personnes ont alors le sentiment de pouvoir réussir», lance-t-il.

Stimuler la culture d’innovation

Faciliter l’innovation, c’est le rôle joué par le réseau CCNB-INNOV qui compte une trentaine d’experts dont la mission est d’aider les entreprises à intégrer les nouvelles technologies et renouveler leurs pratiques.

Au cours des dernières années, l’équipe a notamment aidé la Maison Beausoleil de Néguac dans la fabrication d’une machine à laver les huîtres, assisté la ferme Mégafruits de Saint-Isidore à créer un tracteur adapté à la culture du bleuet et contribué à l’optimisation des processus de fabrication de Construction navale Atlantique à Bas-Caraquet.

Son directeur général, Dr Sylvain Poirier, estime qu’il y a fort à faire pour développer une culture de l’innovation au Nouveau-Brunswick.

«On a de la difficulté à valoriser ce type d’activités dans la province. En milieu francophone, c’est encore pire», s’exclame-t-il.

Le portrait n’est en tout cas pas reluisant à l’échelle provinciale. En 2018, le Conference Board of Canada classait le Nouveau-Brunswick au dernier rang pour sa capacité à innover, et pointait du doigt autant l’insuffisance de la recherche-développement privée que le faible nombre de brevets déposés.

«Ce sont les sociétés innovantes qui seront les plus prospères. La province a besoin d’un sérieux coup de fouet pour prendre le train en marche, alerte M. Poirier. Les budgets accordés à la recherche, aux services aux entreprises ou pour aider à développer une culture d’innovation et de formation continue, sont très faibles. Et côté francophone, on a définitivement un rattrapage à faire là-dessus.»

Il est aussi d’avis que la FINB comme l’Agence de promotion économique du Canada atlantique peinent encore à faire connaître leurs programmes auprès de la communauté d’affaires.

«Au CCNB-INNOV, on essaie d’orienter les entrepreneurs vers les programmes appropriés, on les aide à définir leurs idées. Je crois qu’on a besoin de mettre davantage d’expertise à leur disposition. Les PME ont une capacité de recherche et de développement limitée. Mettre plusieurs dizaines de milliers de dollars sur la table ce n’est pas toujours évident, car innover est toujours une prise de risque.»

Développer un réseau de soutien

Cette vision n’est pas celle de l’actuel PDG du Conseil économique du Nouveau-Brunswick.

«Je crois que le Nord est capable de tirer son épingle du jeu. Je crois que le Nord est aussi créatif et innovateur que n’importe quelle autre région», plaide Gaëtan Thomas.

À ses yeux, la région souffre plutôt du manque d’accès à l’internet haute vitesse, d’un réseau de transport trop peu développé et de l’absence d’incubateurs d’entreprises.

«Pour multiplier le nombre de succès de démarrage d’entreprises, il faut un groupe de soutien. Malheureusement, la majorité de ces groupes sont anglophones et situés dans le sud de la province. Ce qu’il manque, c’est un endroit où les entrepreneurs peuvent se rejoindre pour discuter de leurs idées, de leurs solutions innovantes. Comment trouver les marchés? Quel est l’intérêt du client? Le Nord est désavantagé parce qu’il n’a un tel noyau en place présentement.»

Gaëtan Thomas place donc beaucoup d’espoir dans le développement de l’incubateur et accélérateur d’entreprises EKKO.Acadie.

Le projet, qui en est encore à ses balbutiements, fait intervenir l’Université de Moncton, campus de Shippagan, le CCNB, la Coopérative de développement régional – Acadie et divers acteurs du secteur privé de la Péninsule acadienne.

Ce partenariat servira à appuyer les innovateurs en herbe de la région par des conseils d’experts en entrepreneuriat, en gestion, en marketing ou encore en les jumelant à des experts scientifiques. Il s’agit de donner accès à du mentorat, à des investisseurs, à des ressources logistiques et techniques, d’aide les gens d’affaires à faire leurs premiers pas ou à propulser leurs projets innovateurs. Car si l’on parle souvent de développement économique, le développement des entrepreneurs, lui, reste encore trop négligé.