Santé mentale: Fredericton veut agir rapidement pour éviter d’autres drames

La ministre de la Santé donne un mois aux réseaux de Santé Horizon et Vitalité afin de lui fournir des pistes de solution pour améliorer les services en santé mentale dans les urgences du Nouveau-Brunswick.

«Hier (mardi), j’ai discuté avec les dirigeants d’Horizon afin de savoir comment nous pouvons répondre à la crise qui sévit dans nos urgences, a déclaré lors d’un point de presse, mercredi midi, la ministre de la Santé du Nouveau-Brunswick, Dorothy Shephard. Je leur ai demandé de me fournir un plan pour améliorer la situation avant la fin du mois.»

Mme Shephard affirme qu’elle en exigera autant des responsables du Réseau de Santé Vitalité.

Les demandes de la ministre surviennent à la suite du décès de Lexi Daken, la semaine dernière, à l’Hôpital Everett-Chalmers, à Fredericton.

La jeune femme âgée de 16 ans avait attendu pendant huit heures à l’hôpital sans pouvoir discuter avec un psychiatre.

Dorothy Shephard a dit partager la peine qu’éprouvent les parents de Lexi Daken.

La mort de la jeune femme a semé la consternation dans la société néo-brunswickoise et de plus en plus de voix s’élèvent afin d’exiger davantage de ressources pour les services d’urgence en santé mentale.

Mardi, le Parti vert du Nouveau-Brunswick a exigé la tenue d’une enquête publique sur la gestion de la problématique du suicide chez les jeunes par divers services d’urgence de la province.

Mme Shephard a toutefois exclu cette approche lors de son point de presse, expliquant avoir discuté d’une possible révision des services de crises en santé mentale avec le Défenseur des enfants et de la jeunesse, Norman Bossé.

Les libéraux demandent pour leur part au gouvernement de prévoir d’importants investissements en santé mentale dans le prochain budget qui devrait être déposé le mois prochain.