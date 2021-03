Spécificité acadienne: Ottawa se fait rassurant

Le bureau de la ministre Mélanie Joly répond aux critiques de la société civile acadienne et se défend d’avoir ignoré la «spécificité» néo-brunswickoise en matière de langues officielles dans son livre blanc.

Le gouvernement fédéral se fait rassurant après avoir entendu les craintes de la Société de l’Acadie du Nouveau-Brunswick (SANB) et d’une vingtaine d’autres organismes de la province au sujet de la révision de la Loi canadienne sur les langues officielles.

L’attachée de presse de la ministre Joly assure qu’Ottawa souhaite reconnaître «spécifiquement les dynamiques linguistiques propres à chaque province» dans la nouvelle loi.

Catherine Mounier-Desrochers souligne dans un courriel envoyé au journal que la «dualité linguistique du Nouveau-Brunswick» figure dans la première section du livre blanc sur la réforme de la loi qui a été publié le mois dernier.

«On y reconnaît explicitement que le Nouveau-Brunswick est la seule province où l’égalité de statut des deux langues officielles ainsi que des droits et des privilèges connexes est reconnue dans la Constitution pour ce qui est de leur usage dans les institutions gouvernementales», écrit-elle.

Le livre blanc doit servir à guider la rédaction du projet de loi qui viendra remplacer la loi actuelle.

L’Acadie oubliée?

La SANB et les groupes francophones ont publié un communiqué de presse conjoint, mardi, qualifiant l’Acadie du Nouveau-Brunswick de «grande oubliée» de la réforme de la ministre Mélanie Joly.

Ils affirment que leur principale demande, la reconnaissance du caractère linguistique distinct du Nouveau-Brunswick dans la loi fédérale, ne semble pas avoir été retenue par Ottawa.

Selon l’attachée de presse de Mme Joly, les changements législatifs annoncés dans le livre blanc exigent que les services du gouvernement fédéral soient appliqués de façon à favoriser l’épanouissement des communautés de langue officielle en situation minoritaire.

«Cela permet de considérer dans le futur d’adapter son application envers les communautés francophones du Nouveau-Brunswick», avance Mme Mounier-Desrochers.

Les organismes acadiens demandent notamment que la nouvelle Loi sur les langues officielles oblige Ottawa à offrir ses services en français et en anglais partout au Nouveau-Brunswick, pas seulement là où la demande le justifie.

Ils souhaitent aussi que la législation force le fédéral à tenir compte de l’équilibre linguistique du Nouveau-Brunswick dans ses politiques d’immigration.

Catherine Mounier-Desrochers indique qu’Ottawa veut que la loi encadre une politique d’immigration francophone «d’une façon adaptée à la réalité des provinces» comme le Nouveau-Brunswick.

La SANB et ses alliés réclament également qu’Ottawa se donne la responsabilité de favoriser l’égalité des droits des communautés acadienne et anglophone de la province, notamment en ce qui concerne le droit à des institutions d’enseignement et à des institutions culturelles distinctes.

Selon l’attachée de presse de la ministre des Langues officielles, la réforme fera en sorte que les institutions des communautés en milieu minoritaire bénéficieront «d’une protection accrue».

«Que ce soit au niveau de la culture, de l’immigration, des conseils scolaires, ou de la santé, nous reconnaissons qu’il est essentiel d’offrir un appui accru à ces institutions, en partenariat avec les provinces et territoires, puisqu’ils sont au cœur de la vitalité des communautés.»

Soutien du NPD

Le porte-parole du Nouveau Parti démocratique sur les questions de langues officielles, le député Alexandre Boulerice, croit lui aussi que le gouvernement aurait dû faire davantage de place au Nouveau-Brunswick dans son document de réforme.

«Il faut que ça soit clairement indiqué dans le livre blanc et dans le projet de loi que la situation au Nouveau-Brunswick est unique», affirme-t-il.

«Comme c’est la seule province officiellement bilingue, il faut être capable de reconnaître cette dualité linguistique. Il faut être capable de le nommer pour que ça ait des conséquences sur le respect et l’application de la loi.»

Mélanie Joly a promis de déposer son projet de loi avant la fin de l’année. M. Boulerice craint que le livre blanc se transforme en promesses électorales si des élections sont déclenchées avant.

«Je suis très inquiet du fait que les libéraux se sont traîné les pieds. On est quand même rendus à 18 mois dans un gouvernement minoritaire qui a été au pouvoir pendant quatre ans avant ça», rappelle Alexandre Boulerice.