Un retour aux sources et peut-être un jour l’autosuffisance alimentaire à La Ferme à Fred

Frederik Arseneau, avec ses jeunes filles Crystal et Kaylie et sa conjointe Josée, ont adopté pleinement le concept d’autosuffisance grâce à leurs animaux et à leurs récoltes saisonnières. (Acadie Nouvelle : Sébastien Lachance)

Diplômé en Électricité du CCNB–Campus de Bathurst et ancien travailleur du domaine de la construction et de la maintenance industrielle, rien ne laissait présager que Frédérik Arseneau et sa famille deviendraient un jour des porte-étendards du concept d’autosuffisance.

La Ferme à Fred, qui se trouve à Tremblay, à quelques kilomètres seulement de Petit-Rocher, illustre bien le désir d’autosuffisance qui a gagné en popularité chez plusieurs depuis le début de la pandémie de COVID-19.

En 2018, la famille a acquis un terrain dans le DSL de la région Chaleur avant d’y ériger une maison et une grange.

Aujourd’hui, la présence sur place d’une quarantaine d’animaux et de légumes frais en saison permet à la famille Arseneau de consommer des aliments de qualité à longueur d’année et de rendre les visites à l’épicerie une routine de plus en plus rare.

Des poules, des coqs, des dindes, des chèvres, un mouton, plusieurs chats, un poney, un lapin et même un alpaga cohabitent à la Ferme à Fred. Un cochon se joint à l’occasion à la ferme familiale.

«Je ne suis pas du tout issu d’une famille d’agriculteurs, ni étudié dans le domaine ou eu une quelconque grande passion pour l’agriculture avant d’en arriver là», a d’emblée raconté Frédérik Arseneau.

«Nous n’avons pas encore pleinement atteint l’autosuffisance, ça prend plusieurs années avant de réussir à y parvenir. On gagne quand même du terrain chaque année en agrandissant nos jardins», a expliqué le fermier âgé de 32 ans lors du passage de l’Acadie Nouvelle sur ses terres.

Il n’hésite pas à parler d’un certain retour aux sources et de défis qui sont à relever.

«Il a fallu apprendre beaucoup de choses, saisir toutes les notions que nos arrières grands-parents maîtrisaient parfaitement il y a longtemps. Il faut aussi apprendre à bien conserver les aliments», a indiqué Frédérik Arseneau, entouré de sa petite famille et des animaux de la ferme qui se trouvaient à l’abri du froid polaire et de la poudrerie qui faisaient rage à ce moment à l’extérieur.

«En plus du plaisir d’avoir des animaux, ce qu’on voulait surtout c’est de savoir d’où provient notre nourriture.»

Il va de soi que l’agriculture biologique est la méthode de production agricole qui est de mise à la Ferme à Fred.

« Il n’y a pas de produits chimiques ni de piqûres ici, rien de ça… Les produits chimiques c’est plus dans les magasins!», a raconté la petite Kaylie, âgée de 10 ans, qui a décidé de se joindre à la conversation.

Cette autosuffisance implique évidemment le fait de consommer lors des repas de la viande provenant d’animaux élevés à la ferme et qui sont côtoyés au quotidien.

«Sachant au départ la raison pour laquelle l’animal se trouve à la ferme et que tu l’élèves, ça simplifie les choses. À l’épicerie, tu ne sais jamais comment l’animal a pu être maltraité avant sa mort alors qu’ici on sait qu’il a bien été traité», a expliqué Frédérik Arseneau.

La construction d’une serre et la plantation d’une quarantaine d’arbres fruitiers sont les prochains projets dans la mire de la petite famille qui souhaite aussi procéder à la fabrication de fromage et de savon avec du lait de chèvre.

Concilier le métier d’enseignant au CCNB et celui de fermier ne représente pas une tâche impossible à réaliser selon le principal intéressé.

«On parle d’une trentaine de minutes le matin durant les jours de la semaine pour nourrir les animaux et de deux ou trois heures les jours de fin de semaine pour nettoyer la grange», a indiqué Frédérik Arseneau.