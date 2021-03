Les résidents du Manoir Belle Vue brisent l’isolement grâce à la visioconférence

Le Manoir Belle Vue d’Edmundston voit enfin la lumière au bout du tunnel. Néanmoins, les résidents demeurent confinés dans leurs chambres et souffrent des contacts limités avec leurs proches. Pour faciliter la période de rétablissement, des travailleurs sociaux ont créé une page Facebook qui permet aux familles de prendre rendez-vous pour échanger avec leurs proches via visioconférence.

L’initiative a été lancée officiellement il y a un peu plus d’une semaine et déjà, Francine Caissie, travailleuse sociale au ministère du Développement social, indique que le moral des résidents s’est amélioré.

«J’ai vu de mes propres yeux la différence au niveau de la santé mentale des résidents depuis qu’on a commencé à faire ça. Il y a beaucoup plus de bonne humeur, plus d’entrain, plus de sourires», a-t-elle témoigné, jeudi.

Le 20 janvier, le Manoir Belle Vue annonçait pour la première fois la présence de cas positifs de COVID-19 au sein de son établissement.

Depuis, au moins sept résidents ont succombé à la maladie, devenant l’un des foyers les plus durement touchés par la pandémie dans la province.

Si la situation s’est grandement améliorée au cours des dernières semaines, le poids de l’isolement pèse tout de même lourd sur le résident.

«Les familles et les membres de la communauté ne peuvent pas entrer à cause de l’éclosion et les résidents ne trouvaient pas ça évident de ne pas avoir de contact avec l’extérieur autre que les gens qui travaillent au Manoir ou qui sont ici de façon temporaire», a expliqué Mme Caissie.

«C’est de là qu’à venu l’idée de faire du Facetime avec les familles, justement pour remonter le moral.»

Le ministère du Développement social a prêté six tablettes au Manoir afin de faciliter la communication entre les résidents et leur famille.

Des travailleurs sociaux s’occupent d’organiser des rendez-vous à la demande des familles et aident les résidents avec l’aspect technologique des visioconférences.

Après une période aussi turbulente, l’initiative donne un nouveau souffle aux résidents.

«J’en ai profité deux fois jusqu’à maintenant avec ma maman et c’est vraiment très bien. Ma maman apprécie énormément pouvoir me parler et surtout de me voir en même temps», a témoigné Lyne Beauregard.

«Avant la pandémie, on se voyait au moins quatre fois par semaine et le fait de ne plus pouvoir se voir l’affectait beaucoup. J’allais la voir de dehors de sa fenêtre et on se parlait ainsi, mais le Facetime est encore mieux.»

Seuls 10% des résidents du Manoir possèdent déjà leur propre tablette et peuvent avec celle-ci communiquer avec leurs familles, estime la travailleuse sociale.

Plusieurs ont aussi besoin d’aide pour les utiliser, d’où la pertinence d’un projet comme celui-ci.

«Les gens peuvent cliquer sur le lien sous le message du Manoir Belle-Vue du 24 février. À partir de là, il y a deux travailleuses sociales à la réception qui font la coordination. On offre à tous les jours, même la fin de semaine, de 9h à 11h et aussi de 13h à 15h30», a précisé Mme Caissie.

Nancy Fournier Leclerc a eu l’occasion d’échanger avec sa belle-mère par visioconférence, dimanche.

Elle décrit l’expérience comme étant «vraie et authentique», mais incite les travailleurs sociaux à prévenir les aînés des rencontres.

«Elle n’avait pas été avertie et la situation l’a déstabilisée quelque peu. J’encourage donc aux gens responsables d’avertir la résidente le jour avant si possible», a-t-elle partagé.

D’une autre part, celle qui habite maintenant l’Ontario salue l’engagement des responsables.

«J’ai trouvé bien que la travailleuse sociale reste avec la résidente due au fait qu’elle éprouve des problèmes d’ouïe et elle devait répéter souvent. Bref, la patience et l’accompagnement des résidents lors des FaceTime sont un facteur primordial.»

Les rencontres virtuelles durent en moyenne de 15 à 20 minutes.

À défaut de pouvoir se serrer dans les bras, Mme Beauregard affirme qu’il s’agit de la façon la plus réconfortante de communiquer.

«Puisque maman demeure au 2e étage, on se voit à travers de la fenêtre, mais on est plus loin. C’est beaucoup plus clair et proche avec Facetime», a-t-elle mentionné.

«Aussi dehors, ce n’est pas toujours chaud donc la conversation est un peu moins longue et maman me dit toujours « je ne veux pas que tu gèles et que tu attrapes la grippe. » Pauvre elle, maman un jour, maman toujours!»

Pour d’autres, comme Chantal Morin, la visioconférence est littéralement le seul moyen de voir ses proches confinés au Manoir.

«Ce projet est essentiel et primordial, car c’est pour moi la seule façon de voir ma maman et vice versa», a-t-elle confié.

La travailleuse sociale pense aux résidents dont les proches vivent à l’extérieur du Nouveau-Brunswick ou du Canada.

Ils ne les ont pas vus ça fait un an et là, ils ont ce contact où ils peuvent les voir et voir les enfants. Ils apprécient tellement ça. Tu peux voir, juste dans leurs yeux, leur gratitude envers ce geste-là, qui pour nous n’est pas grand-chose, mais pour eux, c’est beaucoup.»

Rappelons que cette initiative n’est pas unique au Manoir Belle Vue.

À travers la province, d’autres foyers de soins auraient déployé des moyens semblables au cours de la pandémie pour briser l’isolement des résidents, surtout lors des éclosions.