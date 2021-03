Menacé de fermeture, l’aréna de Néguac sera rénové

L’avenir de l’aréna Sportplex, à Néguac, semble assuré. Selon le maire de la municipalité, Georges Savoie, d’importants travaux de rénovation doivent être lancés plus tard cette année.

L’aréna de Néguac, construit il y a près de 30 ans, risquait de fermer ses portes définitivement si rien n’était fait. Le toit doit notamment être réparé, ainsi que la structure.

Or, après plusieurs mois de pourparlers, les vents semblent enfin tourner dans la bonne direction.

«Ça va bien. On devrait avoir la confirmation d’une subvention du gouvernement fédéral pour couvrir 80% des coûts très prochainement. On a bon espoir que notre aréna va rester ouvert», dit Georges Savoie.

La municipalité aurait à payer moins de 20% de la facture totale. En plus du gouvernement fédéral, des pourparlers ont aussi lieu avec les DSL avoisinants ainsi que la Première nation d’Esgenoopetitj pour le financement. Des sportifs de toute la région se servent des installations.

«C’est le seul aréna entre Miramichi et Tracadie. Je pense qu’il y a une place pour une infrastructure de ce genre dans la région. Il répond à un besoin important.»

La communauté est à la recherche d’une solution depuis de nombreuses années.

En 2020, l’organisme sans but lucratif responsable de la gestion de l’aréna avait fait une demande de subvention d’environ 1,5 million $ auprès du gouvernement fédéral, ce qui aurait permis de couvrir 80% des coûts de rénovation. La demande a été rejetée, car pour être éligible au programme fédéral, l’aréna doit appartenir à la municipalité.

Des questions légales doivent toujours être réglées, explique M. Savoie, mais il a bon espoir que la municipalité aura bientôt le feu vert pour aller de l’avant avec les travaux.

«Puisqu’il y avait des paiements arriérés, le Sportplex et ses actifs avaient été saisis par la Banque Nationale vers 2003 et transférés à la municipalité, mais le titre de propriété ne l’a pas été. Donc, en ce moment, nous sommes en train de regarder ça avec nos avocats et une firme de vérificateurs pour voir où on se situe actuellement sur le plan légal. J’ai vraiment bon espoir que les travaux soient entrepris au cours de l’année.»