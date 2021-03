Un motoneigiste porté disparu dans la Péninsule

La GRC sollicite l’aide du public afin de retrouver un homme 29 ans, de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, qui est porté disparu depuis le 1er mars.

Justin Alexander Savoie a été vu pour la dernière fois, en matinée, sur la rue de l’Église. Sa disparition a été signalée à la police le 4 mars.

Il mesure 175 cm (5 pi 9 po) et pèse environ 82 kilos (180 livres). Il a les yeux bruns, porte une barbe et est chauve. Il a un point d’interrogation tatoué sur le côté gauche du visage et d’autres tatouages dans le cou.

Photo: GRC

Selon la police, il serait allé vers Tracadie ou Lamèque en motoneige. Sa motoneige noire avec des bandes jaunes, de marque Skidoo Renegade 800 (année 2013) est immatriculée au Nouveau-Brunswick (YA9 862). Les policiers ont suivi certaines pistes, mais n’ont toujours pas réussi à le retrouver.

Quiconque a vu la motoneige depuis le 1er mars ou a des renseignements sur l’endroit où il pourrait se trouver est prié de communiquer avec la GRC au 506-344-2006.