Retour de la phase jaune dimanche soir

Après deux mois particulièrement moroses, les Néo-Brunswickois pourront bientôt respirer un peu mieux. Si la situation ne se dégrade pas d’ici là, l’ensemble de la province passera à une phase jaune «révisée» à compter de dimanche, minuit.

«C’est une réalisation majeure», s’est félicitée la Dre Jennifer Russell vendredi après-midi, alors que le gouvernement confirmait le retour de toutes les zones en jaune à la fin de la semaine.

Le nombre de cas actifs a chuté à 33, son plus bas niveau depuis le 2 janvier. La Santé publique a signalé quatre nouveaux cas de COVID-19 vendredi. On en compte un dans la zone 3 (région de Fredericton) et trois dans la zone 7 (région de Miramichi).

L’un est notamment lié à la Miramichi Valley High School, l’autre au centre d’appui à l’apprentissage de Miramichi. «Je suis préoccupée par la hausse du nombre de cas actifs dans la région de Miramichi. La Santé publique suit de près la situation, a affirmé la médecin-hygiéniste en chef. Si la situation change de manière importante d’ici là, nous réexaminerons la décision, mais pour l’instant, la région de Miramichi passera à la phase jaune avec le reste de la province.»

La responsable de la Santé publique a également confirmé que l’origine de l’éclosion est liée à un voyage hors de la province. Elle se dit toutefois satisfaite du fait que 906 personnes de la région se sont rendues aux cliniques de dépistage jeudi.

Une clinique de dépistage de masse réservée aux personnes qui ne présentent pas de symptômes a été établie au gymnase de la Dr. Losier Middle School vendredi et une autre journée de test y est prévue samedi. Il n’est pas nécessaire d’avoir un rendez-vous.

Nouvelle couleur, nouvelles règles

Les consignes sanitaires associées à la phase jaune ont évolué par rapport à l’an dernier. En voici les grandes lignes:

La bulle est élargie pour comprendre 15 contacts provenant de l’extérieur de votre ménage.

Les déplacements entre les zones en phase jaune sont permis.

Le port du masque reste obligatoire dans les lieux publics. À l’école, tout dépendra du plan opérationnel de l’établissement.

Les rassemblements à l’extérieur de 50 personnes ou moins avec distanciation physique sont autorisés.

Les rassemblements sociaux dits «officiels» sont possibles à condition qu’un plan opérationnel soit mis en place. La capacité de tout établissement doit être basée sur un maximum de 50% tout en maintenant la distanciation physique entre les personnes qui ne sont pas des membres de la bulle.

Toutes les installations éducatives et tous les camps sont ouverts.

Les équipes sportives seront autorisées à jouer ensemble au sein de leur ligue d’une zone à l’autre, en respectant leur plan opérationnel.

La stratégie de vaccination bientôt mise à jour

Les nouvelles à l’échelle nationale sont bonnes. Le vaccin de Johnson & Johnson, le premier à nécessiter qu’une seule dose, a été le quatrième à être approuvé au Canada vendredi.

Le gouvernement fédéral prévoit recevoir 1,5 million de doses supplémentaires du vaccin Pfizer en mars et anticipe la livraison de 36,5 millions de doses avant la fin du mois de juin.

Le Nouveau-Brunswick, lui, recevra sa première livraison du vaccin AstraZeneca-Oxford récemment approuvé, qui ne nécessite pas de congélateurs ultra-froids, en mars.

La province prévoit suivre la nouvelle directive du Comité consultatif national de l’immunisation qui recommande d’étendre jusqu’à quatre mois l’intervalle entre l’administration de la première et de la deuxième dose de vaccins contre la COVID-19.

«Grâce à ces nouvelles directives sur le report de la deuxième dose et à un approvisionnement régulier en vaccins, j’espère que nous serons en mesure de fournir au moins une dose aux Néo-Brunswickois avant le début de l’été», se réjouit Dre Russell.

Le ministère de la Santé promet une mise à jour de son plan de vaccination la semaine prochaine. De nombreux détails ne sont pas encore connus, en particulier sur l’organisation de la vaccination de masse et le rôle que joueront les pharmaciens. La ministre Shephard assure vouloir «travailler de près» avec eux. «Nous apportons des modifications au plan afin de pouvoir vacciner un plus grand nombre de Néo-Brunswickois dans un délai plus court», a-t-elle déclaré.

Pour l’instant, seuls 2400 des 11 000 résidents de foyers de soins ont été vaccinés. La province a reçu 46 775 doses et en a administré 33 741.

Pas d’assouplissement en vue aux frontières

Depuis le 26 février, les résidents des autres province ne sont plus autorisés à entrer dans la province. Des exemptions pour raisons personnelles ou familiales sont accordées aux personnes provenant de l’extérieur du Nouveau-Brunswick pour assister à des funérailles. Les personnes doivent s’isoler pendant cinq jours et se faire tester le cinquième jour.

Malgré le retour en phase jaune, la ministre de la Santé n’entend pas assouplir les règles liées au voyage. «On n’en est pas encore là. Ce sera considéré selon la façon dont les variants nous affectent», a-t-elle tranché.

«La situation évolue et il faut étudier les données et les risques qu’on essaie d’atténuer. Nous allons considérer les restrictions, mais il n’y aura pas de changement dans les semaines à venir.»

La reformation d’une bulle atlantique, qui a éclaté en novembre dernier, n’est pas non plus à l’ordre du jour. «Pour le moment, je ne pense pas que les provinces l’envisagent. Évidemment, nous le considérerons, mais ce doit être une discussion entre tous les premiers ministres de la région», note Dorothy Shephard.