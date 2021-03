Six mois pour possession de pornographie juvénile

Un homme de Blackland au Restigouche, Andy Grimes, purgera les six prochains mois derrière les barreaux après avoir préalablement reconnu sa culpabilité à une accusation de possession de matériel pornographique juvénile.

L’accusation date de 2017 à 2019. Le site Facebook avait alors détecté puis rapporté des activités potentiellement illicites de la part de l’individu de 48 ans, soit la possession d’images mettant en scène des personnes d’âge mineur. Le réseau social a rapporté l’information aux autorités du Nouveau-Brunswick qui ont éventuellement effectué une perquisition chez l’accusé. Les policiers avaient alors saisi plusieurs appareils électroniques.

À la suite de la vérification de ceux-ci, ils ont découvert dans le téléphone de ce dernier sept photos de jeunes filles nues âgées approximativement de 8 à 10 ans, dont trois ayant un caractère plus pornographique. La provenance des jeunes filles en question n’a pu être identifiée.

M. Grimes était de retour devant la Cour du Banc de la Reine de Campbellton vendredi pour y connaître sa sentence. D’entrée de jeu, la poursuite et la défense ont annoncé au juge siégeant, Larry Landry, qu’ils en étaient arrivés à une entente au niveau de la sentence appropriée. Ceux-ci ont suggéré une peine d’emprisonnement de six mois accompagné d’une période de probation surveillée de 24 mois. À cela s’accompagne une interdiction d’accès à internet pour cinq ans et une inscription de dix ans au registre canadien des délinquants sexuels.

Du côté de la Couronne, on a fait remarquer qu’en dépit du petit nombre d’images retrouvées et de l’absence de victimes prêtes à témoigner, il ne faut en rien minimiser la gravité de l’infraction.

«Ce n’est pas parce que l’on ne peut identifier les victimes qu’il n’y en a pas ou que cette accusation est moins sérieuse. Ces photos ont été produites par quelqu’un quelque part, et des enfants ont dû vivre avec ce traumatisme», a souligné le procureur de la Couronne, Me Louis Plourdes.

Pour sa part, la défense a pris soin de noter l’absence d’antécédents criminels chez l’accusé et le faible risque de récidive.

Le juge Landry a donné son aval à cette proposition des deux parties.

À noter que la Couronne a abandonné deux accusations suite au plaidoyer de M. Grimes, soit d’avoir accédé et d’avoir distribué de la pornographie juvénile.