COVID-19: éclosion à l’Hôpital régional d’Edmundston

Les visites sont temporairement interdites dans une unité de chirurgie de l’Hôpital régional d’Edmundston en raison de cas positifs de la COVID-19 chez trois travailleurs de la santé.

Cette mesure est en vigueur jusqu’à nouvel ordre.

«Nous sommes présentement en train d’investiguer la situation. Cette décision a été prise dans un but préventif afin d’assurer la sécurité des patients et du personnel», a déclaré Stéphane Legacy, vice-président aux Services de consultation externe et aux Services professionnels chez Vitalité.

Le réseau de santé tient à préciser que le service d’urgence de l’établissement est ouvert pour les personnes qui ont besoin de soins urgents et qui veulent consulter un médecin. Toutefois, on demande aux gens dont l’état de santé ne nécessite pas de soins urgents de prendre rendez-vous avec leur médecin de famille ou leur infirmière praticienne.