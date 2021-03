Décès du multi-instrumentiste bien connu Jean-Marie «Pit» Benoît

Le multi-instrumentiste Jean-Marie «Pit» Benoît, originaire de Bertrand, dans la Péninsule acadienne, a rendu l’âme ce week-end à la suite d’une longue lutte contre le cancer. Nombreux ont été ceux qui ont rendu hommage à ce musicien autodidacte d’un grand talent.

Figure fort appréciée du milieu culturel de la Péninsule acadienne, il est décédé dans la nuit de samedi à dimanche à l’hôpital de Bathurst.

«On a vraiment perdu un grand», dit Théo Brideau, violoniste et un ami de longue date.

Théo Brideau a notamment partagé la scène avec Jean-Marie «Pit» Benoît et David Boutin pendant une dizaine d’années en tant que membre du trio, B3.

Pit Benoît avait été le principal arrangeur et compositeur du seul album de B3, Mémoires, qui a vu le jour en 2004.

«Durant ma carrière, j’ai dû participer à au moins une trentaine de projets d’albums avec divers artistes où il y a eu des campagnes de promotion et tout ça, mais l’album de B3, a été enregistré dans le sous-sol chez David (Boutin) pour le plaisir. Nous n’avions pas l’intention de faire de la promo et de le vendre seulement à des proches, mais on nous a convaincu de le mettre en distribution et je peux vous dire que je n’ai jamais participé à un projet d’album qui s’est aussi bien vendu. Pendant longtemps, on l’entendait un peu partout, dans les restaurants et tout ça. On avait comme trouvé une petite niche», raconte Théo Brideau.

La qualité de ses compositions était reconnue non seulement au Nouveau-Brunswick, mais à l’extérieur de la province. Il a notamment remporté la catégorie «compositeur» en 2005 au Festival en chanson de Petite Vallée.

«Il était très, très bon compositeur. Il pouvait composer une pièce instrumentale par jour… c’est-à-dire qu’il était extrêmement prolifique. Il était reconnu pour la couleur de ses arrangements. Il a compris que la musique est la langue des émotions. On ne pouvait l’écouter et rester indifférent, et pourtant il était très humble. Souvent, quand il nous approchait pour l’accompagner sur scène, il disait toujours qu’il se sentait honoré, mais il ne savait pas que c’était nous qui l’étions», ajoute Théo Brideau.

En plus d’avoir accompagné plusieurs musiciens et artistes sur scène, Pit Benoît a aussi des albums solos à son actif, dont Avec le temps, paru en 2019. Deux autres albums ont été mis en ligne sur la plateforme Bandcamp (Fond de tiroir – 1990 et Noël) en 2020. Un autre est en cours de préparation et sera publié à titre posthume.

«J’ai rencontré Pit Benoît en 1997. J’ai eu à partager la scène avec lui lors du premier contrat que j’ai eu au Festival acadien de Caraquet quand j’ai commencé à chanter. Ensuite, on s’est croisé souvent. On a fait des spectacles ensemble, et il m’a déjà accompagné. Il composait de la musique et il avait l’intelligence du cœur. Quand il s’installait avec sa guitare, il avait une présence et un charisme qui émanait de lui. Il avait quelque chose de spécial, tout le monde l’aimait», raconte la chanteuse Sandra LeCouteur.

Elle a partagé la scène avec le multi-instrumentiste, qui affectionnait particulièrement la guitare, pour la dernière fois à l’automne 2020 lors de l’enregistrement du spectacle virtuel Les Fêtes au Village, tourné au Village Historique Acadien.

Malgré le stade avancé de sa maladie, Pit Benoît tenait à y être, se souvient Sandra LeCouteur.

«Il était faible physiquement, mais il a tout donné ce qu’il pouvait.»