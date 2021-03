Lamèque: le corps de Justin Savoie retrouvé sous la glace

Le corps de Justin Alexander Savoie a été retrouvé dimanche après-midi, sous la glace, près de Lamèque. Les recherches se sont poursuivies tout au long du week-end pour retrouver celui qui était porté disparu depuis la semaine dernière.

Samedi et dimanche, plusieurs bénévoles de la communauté ont prêté main-forte aux services d’urgence sur la baie de Lamèque pour retrouver l’homme de 29 ans de Sainte-Marie-Saint-Raphaël.

«Dans la Péninsule acadienne, on se soutient. C’est comme ça qu’on réagit quand il y a une catastrophe, on essaie de se tenir ensemble. Je connais la famille et c’est du bon monde», a raconté un citoyen qui a participé aux efforts de recherche.

Les proches de Justin Savoie se sont montrés reconnaissants de la solidarité communautaire sur les médias sociaux.

«Un énorme merci à toutes les personnes qui ont, de près ou de loin, offert leur aide de toutes les manières possibles (dons, repas, recherche, support, présence). Il n’y a pas de mots assez forts pour exprimer notre reconnaissance», peut-on lire dans une publication partagée plus de 100 fois.

Justin Alexander Savoie a été vu pour la dernière fois le 1er mars, en matinée, sur la rue de l’Église, à Sainte-Marie-Saint-Raphaël, tout juste avant le début d’une tempête hivernale majeure qui a balayé la région. Il serait justement parti pour venir en aide à d’autres personnes prises dans cette tempête.

Sa disparition a officiellement été signalée à la police le 4 mars.

Une motoneige correspondant à la description de celle appartenant au disparu a été retrouvée dans l’eau, près du pont de la route 113, entre Haut-Lamèque et Lamèque, le 5 mars.

Le 7 mars, avec l’aide de l’Agence des services frontaliers du Canada, la police a trouvé un corps sous la glace. Le corps a été repêché, et on a confirmé qu’il s’agissait de l’homme de 29 ans de Sainte‑Marie‑Saint‑Raphaël qui était porté disparu.

La GRC a aussi remercié les membres de la collectivité pour leur assistance et leur générosité tout au long de l’enquête, ainsi que les services des incendies de Lamèque et de Shippagan, Ambulance Nouveau‑Brunswick, l’Agence des services frontaliers du Canada, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et l’Organisation des mesures d’urgence (OMU) du Nouveau-Brunswick.