Le lot garanti de la loterie Atlantique 49 remporté sur le web

Le tirage du lot garanti de la loterie Atlantique 49 a fait un gagnant d’une somme de 25 649$ samedi soir au Nouveau-Brunswick.

Le billet chanceux, qui a été acheté par l’entremise du site web de Loto Atlantique, comporte le numéro de série A4908145-01.

Vendredi soir, les tirages du jeu boni Tag et du Twist ont fait deux gagnants au Nouveau-Brunswick de lots secondaires valant 3000$ et 1000$.

Les billets proviennent de détaillants situés respectivement à Moncton et à Dieppe.