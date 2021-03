L’homme porté disparu à Lamèque retrouvé sans vie

Un homme de 29 ans de Ste-Marie-St-Raphaël, dont la disparition avait été signalée jeudi, a été retrouvé sans vie, près de Lamèque, dimanche après-midi.

Vendredi, l’Équipe de récupération sous-marine de la GRC a effectué des recherches près du pont de la route 113, entre Haut-Lamèque et Lamèque, dans le secteur où on avait trouvé, dans l’eau, une motoneige correspondant à la description de celle appartenant à la personne manquante.

Les recherches se sont poursuivis ce week-end à Lamèque pour trouver des signes de Justin Alexander Savoie, porté disparu depuis la semaine dernière. – Acadie Nouvelle: David Caron

Dimanche, avec l’aide de l’Agence des services frontaliers du Canada, la police a trouvé un corps sous la glace. On a confirmé qu’il s’agissait de l’homme qui était porté disparu.

La GRC remercie les membres de la collectivité pour leur assistance et leur générosité tout au long de l’enquête, ainsi que les services des incendies de Lamèque et de Shippagan, Ambulance Nouveau‑Brunswick, l’Agence des services frontaliers du Canada, le ministère de la Justice et de la Sécurité publique et l’Organisation des mesures d’urgence (OMU) du Nouveau-Brunswick.