Moncton: un homme accusé de voies de fait contre un policier

Un homme de 27 ans d’Halifax, en Nouvelle-Écosse, a été accusé de voies de fait contre un policier après un incident survenu à Moncton.

Le 6 mars, peu avant 17h, des membres du Service régional de Codiac de la GRC se sont rendus à un dépanneur situé sur la promenade Killam après une plainte de tapage. Un homme et une femme qui auraient été impliqués dans l’incident ont été retrouvés marchant à proximité du commerce.

Les policiers ont identifié l’homme comme étant une personne d’intérêt dans une enquête en cours et ils ont tenté de l’arrêter.

L’homme s’est débattu et a échappé aux policiers. Il a réussi à entrer dans une autopatrouille qui se trouvait tout près et a tenté de fuir les lieux au volant du véhicule, mais il a frappé une deuxième autopatrouille qui venait d’arriver sur les lieux. L’homme s’est alors enfui à pied, mais il a été arrêté un peu plus loin.

Personne n’a été blessé grièvement dans l’incident.

Le 7 mars, John Jay Anderson a comparu en cour provinciale à Moncton, par téléphone. Il a été accusé de voies de fait contre un policier et remis en détention. Il comparaîtra en cour le 10 mars, à 1h30, pour l’audience sur la libération sous caution.

L’enquête se poursuit.