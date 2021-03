Conduite dangereuse ayant causé la mort: le juge fait preuve de clémence

Reconnue coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort, Kendra MacDonald de Dalhousie n’ira pas pour autant en prison.

La femme de 37 ans avait rendez-vous, lundi, à la Cour du Banc de la Reine de Campbellton afin de connaître la décision du juge Larry Landry en lien avec sa sentence.

Le 28 février dernier, ce même juge avait déclaré l’accusé coupable de conduite dangereuse ayant causé la mort d’une autre automobiliste, Theresa Carrier.

L’accident s’est produit le 28 août 2015, en après-midi, sur l’autoroute 11, à la hauteur de Dalhousie Junction. Encore sous le choc de récents évènements venus bouleverser sa vie personnelle quelques semaines plus tôt, l’infirmière de formation s’en retournait chez elle après avoir été renvoyée à la maison par ses supérieurs, soucieux de la fragilité de son état mental. C’est sur le chemin du retour que son véhicule a quitté sa voie et heurté celui de Mme Carrier. Des témoins ont affirmé avoir vu le véhicule de Mme MacDonald zigzaguer d’une voie à l’autre sur une distance d’environ six kilomètres avant l’impact.

Dans son verdict, le juge Landry avait indiqué que l’accusée aurait dû savoir qu’elle n’était pas en état de conduire et qu’elle aurait dû s’arrêter avant de provoquer un accident. L’enquête a déterminé que ni la vitesse, ni l’alcool, ni la drogue ou l’usage du téléphone au volant n’étaient en cause.

Vendredi dernier, tous les partis avaient été conviés à la cour pour la détermination de la peine de Mme MacDonald. L’écart considérable entre la proposition de la Couronne et celle de la Défense avait toutefois amené le juge Landry à prendre le tout en délibéré pendant la fin de semaine.

Du côté de la poursuite, on réclamait un terme carcéral de trois ans suivi d’une interdiction de conduire de cinq ans. L’avocat de la défense, Me Mikaël Bernard, avait plutôt suggéré une période de probation supervisée et des heures de travaux communautaires. Cette suggestion est peu orthodoxe puisqu’en dépit de quelques rares exceptions, ce genre de crime comporte généralement un terme d’incarcération.

Lundi au Palais de justice de Campbellton, le juge Landry a indiqué d’entrée de jeu qu’il en était arrivé à une décision et que celle-ci risquait de ne pas plaire à tous.

Le magistrat a penché en faveur de la proposition de la défense, imposant à Mme MacDonald une probation de trois ans, 240 heures de travaux communautaires ainsi qu’une interdiction de conduite de deux ans.

«L’imposition de sentence n’est pas une science exacte. Ceci est l’un des rares cas de conduite dangereuse causant la mort où je ne trouve pas nécessaire d’imposer un terme d’emprisonnement à l’accusé», a souligné le juge Landry, notant que des circonstances particulières viennent à la rescousse de l’accusée.

Dans sa décision, il dit avoir tenu compte des épreuves subies par l’accusée préalablement à l’accident et qui ont eu un rôle primordial dans cette tragédie. Quelques semaines avant, elle est passée au travers d’une séparation en plus d’être victime d’un braquage à domicile par deux hommes qui en ont profité pour l’abuser sexuellement. À la suite de ce choc – et plus tard celui de l’accident –, l’accusée a été diagnostiquée comme souffrant du trouble du stress post-traumatique.

«Je suis d’opinion que l’état de sa santé mentale à ce moment a joué un rôle immense dans l’accident. Son degré de responsabilité est donc très faible. Il y a des circonstances», a indiqué le juge Landry, prenant toutefois soin d’ajouter qu’être victime d’un crime n’octroie toutefois en rien un laissez-passer pour en commettre un à son tour.

Le juge a également fait référence aux membres de la famille de la victime qui, bien que souffrant terriblement de la perte de Mme Carrier, ont bien indiqué à la cour qu’ils n’avaient aucune animosité ou de ressentiment envers Mme MacDonald. Dans les faits, ceux-ci lui souhaitent même le contraire, qu’elle puisse mettre de côté ce douloureux épisode.

À la suite de toute cette affaire, Mme MacDonald ne travaille plus comme infirmière, elle oeuvre désormais comme aide à domicile.