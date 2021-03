COVID-19: 910 000 doses de vaccin arriveront au Canada cette semaine

Le Canada devrait recevoir 910 000 doses de vaccin contre la COVID-19 cette semaine, les fabricants devant augmenter leurs livraisons afin d’être en mesure d’honorer d’ici la fin du mois leurs engagements contractuels.

L’Agence de santé publique du Canada prévoit l’arrivée de 445 000 doses du vacin Pfizer-BioNTech et 465 000 autres de la compagnie Moderna qui entend désormais livrer des vaccins à toutes les deux semaines plutôt qu’aux trois semaines.

Le gouvernement du Canada s’attend à ce que les manufacturiers de vaccins aient procuré un total de huit millions de doses avant le 31 mars: 5,5 millions de Pfizer-BioNTech et 2 millions de Moderna, en plus des 500 000 doses du vaccin d’AstraZeneca-Oxford fournies la semaine dernière.

Le gouvernement fédéral ne prévoit pas qu’AstraZeneca-Oxford puisse fournir de doses avant avril prochain. Il en sera de même pour Johnson & Johnson, dont le vaccin a été approuvé par les autorités canadiennes la semaine dernière.

Cependant, à compter d’avril, AstraZeneca-Oxford Johnson & Johnson devraient être en mesure de livrer mensuellement des millions de doses chacun. Dès la dernière semaine de mars et tout au long d’avril, Pfizer-BioNTech devrait assurer plus d’un million de doses par semaine.

Près de 1,7 million de Canadiens ont jusqu’ici reçu au moins une dose de vaccin contre le coronavirus, dont 457 000 au cours de la dernière semaine, soit deux fois et demi de plus que deux semaines plus tôt.