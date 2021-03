COVID-19: des centres communautaires encaissent de lourdes pertes financières

Des centres communautaires brûlent la chandelle par les deux bouts pendant la pandémie tandis que les programmes d’aide financière mis en place par les gouvernements ne permettent pas toujours de leur venir en aide.

Le centre communautaire de Saint-André LeBlanc, situé dans la communauté rurale de Beaubassin-Est, est loin d’être plein à craquer.

Pendant la dernière année, seulement quelques événements y ont pris place, alors qu’en temps normal, il bourdonnerait d’activité.

Ce temps mort mène la vie dure aux coffres du petit organisme, qui doit toujours payer des dépenses tels que le chauffage, les primes d’assurance, le permis d’alcool et les taxes foncières.

La présidente du centre, Lise Cormier, explique que l’organisme dispose d’un fonds d’urgence en cas de besoins imprévus, comme par exemple des réparations.

«Notre centre a plus de 40 ans, donc notre compte n’a jamais été à zéro, on faisait beaucoup d’activités et on avait beaucoup de bénévoles, donc on avait toujours environ 20 000$ à 25 000$ (dans le compte d’urgence).»

Depuis le début de la pandémie, le centre a cependant dû utiliser un peu plus de la moitié de son fonds d’urgence.

Certains programmes gouvernementaux tels que le Fonds d’investissement communautaire (FIC) du gouvernement provincial peuvent venir en aide à des organismes qui ont de la difficulté à payer leurs factures à cause de la pandémie.

«Il y a des programmes qui sont là, mais il faut pouvoir démontrer qu’on ne peut pas payer les factures», explique Lise Cormier.

Elle croit donc que le FIC ne pourrait pas accorder de fonds à son organisme.

Lise Cormier fait valoir que les pertes financières encourues en 2020 et en 2021 sont graves même si ses finances ne sont pas complètement à sec.

Laurie McGraw, trésorier du centre culturel et sportif de Cormier-Village, fait face aux mêmes défis.

«Il n’y a pas de revenus et les dépenses habituelles continuent à entrer. Nos revenus, c’était les réceptions de mariage et les rencontres de famille, et ce n’est plus permis», dit-il.

Il aimerait que le gouvernement vienne en aide aux salles communautaires d’une façon ou d’une autre.

Dans une lettre d’opinion publiée dans l’Acadie Nouvelle, Gilles Cormier, ancien conseiller municipal et époux de Lise Cormier, a suggéré que le gouvernement provincial pourrait éviter de prélever sa portion de la taxe foncière aux centres communautaires cette année.

Le journal a demandé au gouvernement si cette option est à l’étude.

Sans répondre directement à cette question, la porte-parole du ministère des Finances, Jennifer Vienneau, invite tout de même les OBNL à tenter leur chance avec le Fonds d’investissement communautaire qui est en place.

«Nous encourageons tous les organismes à but non lucratif à présenter une demande, et la Société de développement régional travaillera avec eux pour déterminer la meilleure façon de les appuyer. Nous reconnaissons qu’il y a encore beaucoup d’incertitude en perspective et nous continuerons de travailler avec les intervenants alors que nous planifions une voie à suivre.»

Un membre du conseil de la communauté rurale de Beaubassin-Est, Jean-Charles Dugas, veut que la municipalité se penche sur le dossier.

«Est-ce qu’on peut faire quelque chose pour le centre, soit sous la forme d’un octroi équivalent à la portion des taxes de la municipalité ou sous la forme d’une aide financière quelconque?», demande le conseiller.

Il a l’intention d’aborder le sujet lors de la prochaine réunion plénière du 9 mars.