Edmundston: ces femmes qui sollicitent un mandat aux prochaines élections

Quatre femmes d’Edmundston annoncent qu’elles solliciteront un mandat en tant que conseillères municipales. De gauche à droite: Sylvie St-Onge Morneau, Karen Power, Denise Landry-Nadeau et Marie-France Fournier. - Gracieuseté

Cinq femmes d’Edmundston ont annoncé officiellement leur candidature aux prochaines élections municipales, lundi, lors de la journée internationale des droits des femmes. Sylvie St-Onge Morneau, Denise Landry-Nadeau, Marie-France Fournier et Karen Power sollicitent un mandat en tant que conseillères alors que Lise Ouellette vise à devenir la première mairesse de la Ville.

Le Madawaska compte de nombreux leaders féminins. Aux dernières élections provinciales, la circonscription de Madawaska-les-lacs-Edmundston était d’ailleurs la seule au Nouveau-Brunswick à compter trois candidates.

Néanmoins, le siège de maire d’Edmundston n’a jamais été occupé par une femme et Lise Ouellette espère changer cela le 10 mai.

«Il y a beaucoup de chemin qui a été fait, mais il reste encore beaucoup de travail à faire», avance-t-elle à l’égard des droits des femmes.

«Évidemment, c’est important que les leviers politiques soient diversifiés et représentatifs de la communauté et donc nous avons notre part du travail à faire là-dedans.»

Mme Ouellette avait annoncé son intention de briguer la mairie d’Edmundston en mars 2020, avant que les élections soient repoussées en raison de la pandémie.

Aujourd’hui, elle se dit plus prête que jamais à relever le défi qu’elle considère comme «l’un des mandats les plus importants de l’histoire de la ville d’Edmundston.»

«Évidemment, on a vécu comme tout le monde la pandémie, mais avec le vaccin qui s’en vient, il faut qu’on travaille dès maintenant au démarrage et qu’on positionne notre ville vers l’avenir», a-t-elle témoigné.

Ayant été conseillère au cours des cinq dernières années, elle affirme bien connaître les dossiers locaux.

Au lieu de réinventer la roue, l’ancienne directrice générale de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick voudrait plutôt bâtir sur les succès de la région afin de réaliser ses objectifs principaux, c’est-à-dire franchir le cap des 20 000 habitants et veiller à la relance de l’économie locale.

«Il y a des opportunités extrêmement intéressantes à Edmundston et qui ont des potentiels importants pour l’avenir(…)», précise-t-elle. «Je pense qu’en été comme hiver ainsi qu’au niveau culturel, la ville et la région sont en plein essor, nous avons donc un environnement très intéressant en termes de qualité de vie.»

Mme Ouellette voudrait faire valoir cette qualité pour attirer des immigrants, mais aussi retenir les jeunes dans la région.

«Il faut vraiment cibler à la fois les gens d’ici qui restent ou reviennent, mais aussi les immigrants puisqu’il s’agit d’une composante très importante de la croissance démographique.»

Avant de s’intéresser à la mairie d’Edmundston, Mme Ouellette avait aussi agi à titre de directrice du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus d’Edmundston.

Elle a également dirigé le Centre de conservation des sols et de l’eau de l’Est du Canada et a joué un rôle dans la création de l’Institut de recherche sur les zones côtières à l’Université de Moncton à Shippagan.

«J’ai l’avantage d’avoir à la fois une expérience comme conseillère municipale, mais aussi avec tout ce qui a trait aux politiques municipales et à la fiscalité (…)», a-t-elle repris en rappelant qu’elle occupe toujours le poste de 2e vice-présidente à l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

«Ce sont des atouts importants puisque les prochaines années seront absolument déterminantes au niveau de l’ensemble des municipalités au Nouveau-Brunswick. Je pense qu’une ville comme Edmundston a une responsabilité, mais aussi une chance de se positionner comme leader dans cette réforme-là.»

Quatre femmes, quatre quartiers

Sylvie St-Onge Morneau, Denise Landry-Nadeau, Marie-France Fournier et Karen Power avaient aussi signalé leur désir d’être présentes à la table décisionnelle de la municipalité au printemps dernier, avant que les élections soient annulées.

Les quatre femmes sollicitent leur premier mandat en tant que conseillères.

«J’avoue que ce n’est pas quelque chose que je m’attendais à faire dans ma vie, de la politique», admet Mme St-Onge Morneau, coiffeuse et propriétaire du Motel Clé O Spa à Edmundston.

«Mais mon nom est sorti plusieurs fois à la table, donc je me suis dit pourquoi pas. Je connais beaucoup de gens et j’ai de l’intérêt à écouter leurs besoins.»

La mère de famille s’est impliquée dans sa communauté de diverses façons au cours des années, notamment par l’entremise du Réseau Échange Femmes en affaires Madawaska (RÉFAM).

«Je me vois comme une messagère, comme une mère qui veut veiller sur le quartier #1. C’est sûr que je vais tout faire pour bien les représenter», conclut-elle.

De son côté, Mme Landry-Nadeau se démarque dans la région surtout par son travail en tant que récréologue auprès des personnes âgées et aux soins palliatifs, mais aussi comme coprésidente du Tour de l’espoir et organisatrice des courses Brayons Cours.

Récemment retraitée, elle songe depuis deux ans déjà à faire le saut dans la politique municipale. «J’ai vraiment le goût de me lancer. J’aime beaucoup ma communauté, j’aime beaucoup ma ville et j’aime beaucoup les défis, donc je me suis dit, c’est le moment de m’en lancer un nouveau.»

Mme Landry-Nadeau estime que sa facilité à interagir avec les autres sera un atout important pour le conseil et les citoyens du quartier #2.

«Je suis une personne qui aime beaucoup travailler en équipe et qui aime beaucoup écouter les gens», a-t-elle fait savoir.

Marie-France Fournier est une personnalité bien connue dans la région.

Elle est notamment l’une des bénévoles à l’origine des «Anges bienveillants», un groupe qui rend en service aux gens dans le besoin en temps de pandémie.

Karen Power est la propriétaire du fleuriste Aux Quatre saisons à Edmundston.

Elle a également occupé le poste de vice-présidente d’Edmundston centre-ville et fait partie du conseil d’administration des Œuvres de l’Hôtel Dieu St-Joseph.

Le journal n’avait pas encore réussi à joindre ces dernières au moment d’écrire ces lignes.