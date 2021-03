Égalité des genres: cinq Néo-Brunswickoises récompensées

Cinq Néo-Brunswickoises ont reçu les premiers Prix de la ministre pour l’excellence dans la promotion de l’égalité des genres, les prix VIVE.

Les récipiendaires des prix de cette année sont:

Jeune championne – Emma Coakley, Saint-Jean

Championne au sein de la collectivité – Johanne Perron, Moncton

Championne du milieu des affaires – Sara Holyoke, Fredericton

Championne au quotidien – Karen Pearlston, Fredericton

Championne au gouvernement – Cheryl Hansen, Fredericton

Les prix VIVE ont été créés pour promouvoir l’égalité des genres dans la vie quotidienne, dans les milieux de travail et au sein du gouvernement, tout en reconnaissant les personnes qui ont suscité des changements importants et durables, qui inspirent le changement et la diversité ou qui se sont portées à la défense de ceux-ci.

«Les femmes sont notre fierté, notre espoir, notre avenir et la relance qui nous aidera à traverser cette pandémie, a déclaré la ministre du Tourisme, du Patrimoine et de la Culture, Tammy Scott-Wallace, qui est également ministre responsable de l’Égalité des femmes. Nous sommes ravis de mettre en lumière certaines des extraordinaires héroïnes méconnues du Nouveau-Brunswick.»

Le gouvernement souligne que les candidatures aux prix VIVE de 2022 seront acceptées en septembre.