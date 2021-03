75 nouveaux appartements de luxe à Dieppe

Un nouveau développement résidentiel et commercial suscite l’intérêt au coeur de Dieppe. Le complexe d’appartements haut de gamme Promenade Neuf accueille ses premiers résidents depuis le mois dernier.

L’immeuble situé sur l’avenue Acadie, face au magasin Home Hardware, compte pas moins de sept étages. Il comprend 75 appartements luxueux, dont la superficie varie entre 950 et 1900 pieds carrés, et qui offrent une vue sur le marais et la rivière Petitcodiac.

On y trouve aussi un centre d’entraînement, un espace de stationnement souterrain, des bornes de recharges de véhicules électriques et une station de lavage automobile.

Le rez-de-chaussée comprend 12 000 pieds carrés destinés à des espaces commerciaux. L’équipe de la clinique Glo Clinic s’y installera en mai. Dr Daniel, chirurgien stomatologiste, s’est associé au Dr Brent Howley, spécialiste en chirurgie plastique et esthétique, et aux orthodontistes Dr Sanjay Anand, Dr Sam Dhaer et Dr Rick Bezanson pour offrir des traitements de la peau et des traitements orthodontiques.

D’autres locataires commerciaux suivront au cours des prochaines semaines.