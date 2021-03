Balmoral: Charles Bernard cède sa place

Un autre poids lourd de la politique municipale du Restigouche sera absent des prochains bulletins de vote. Maire de Balmoral depuis neuf ans, Charles Bernard quitte la politique municipale à la fin de son mandat.

Le portrait municipal du Restigouche sera bien différent à la suite des prochaines élections du mois de mai. Après Denis Savoie (Eel River Dundee) et Michel Soucy (Atholville), voilà qu’un troisième vétéran de la politique municipale vient d’annoncer son départ à la retraite.

Charles Bernard a convié la presse, mardi matin, afin de faire le point sur son avenir politique. S’il dit avoir été tiraillé et ambivalent durant le long processus qui a mené à sa décision, c’est néanmoins avec assurance et sans regret qu’il a annoncé son départ.

«Ce n’est pas facile à faire, mais je quitte mon poste de maire. Je le fais avec quiétude, laissant derrière un village que j’estime en très bonne santé financière et sans dossier majeur inachevé. J’en suis très fier. Je me suis lancé en politique pour faire une différence, pour m’assurer que ma communauté demeurait vibrante et en constante évolution. Je pars aujourd’hui avec le sentiment du devoir accompli», a souligné le principal intéressé.

Cette décision survient à deux mois des prochaines élections municipales qui, rappelons-le, ont déjà été repoussées d’une année en raison de la pandémie de la COVID-19.

M. Bernard a consacré 22 années à la municipalité de Balmoral. Il a siégé au village de Balmoral pendant 13 ans – dont sept comme maire – de 1986 à 1999. Il a par la suite effectué un retour en 2012.

Il a participé à la réalisation de nombreux projets, que ce soit économique ou communautaire, ou encore d’infrastructures. Sous sa gouverne, la municipalité a même obtenu un Prix innovation de l’Association francophone des municipalités du Nouveau-Brunswick.

M. Bernard avoue avoir longtemps hésité avant de prendre la décision de quitter la politique municipale, une passion qui, de son propre aveu, l’interpelle toujours autant. Cela dit, il s’en tient à la promesse qu’il s’était faite.

«J’aurai 69 ans le 1er mai. Je me suis dit que je cesserais la politique à 70. Je ne dis pas qu’après cet âge, on doit arrêter de s’impliquer dans sa communauté, loin de là. On peut toujours être très utile. Mais je crois qu’à un moment il faut aussi savoir céder notre place, faire confiance à la jeunesse pour gouverner», indique-t-il.

Son empreinte a marqué sa municipalité comme la région entière qu’il s’est toujours fait un devoir de défendre. Président du Forum des maires du Restigouche, il s’est fait particulièrement entendre sur plusieurs enjeux régionaux au fil des ans, que ce soit le développement économique, la santé ou plus récemment, sur la réouverture de la frontière avec la population gaspésienne.

Durant la conférence de presse, M. Bernard a pris soin de remercier sa famille, ses nombreux conseillers et les employés de la municipalité des dernières années, mais surtout la population de Balmoral qui l’a élu puis réélu.

Celui-ci demeurera en poste jusqu’à l’élection de son successeur. Advenant un nouveau report de l’élection, il se dit prêt par contre à conserver son rôle une année supplémentaire.