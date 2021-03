Quarantaine chez les travailleurs étrangers: les agriculteurs demandent de l’aide au gouvernement Higgs

Agriculture Nouveau-Brunswick demande au gouvernement du Nouveau-Brunswick de mettre en place des mesures d’aides afin de permettre aux agriculteurs de respecter les restrictions sanitaires qui seront imposées aux travailleurs étrangers temporaires.

Dans un communiqué, Agriculture Nouveau-Brunswick (ANB), qui représente des agricultures de l’Union nationale des fermiers au Nouveau-Brunswick (UNFNB), l’Alliance agricole du Nouveau-Brunswick et La Récolte de Chez Nous, soutient que les nouvelles mesures sanitaires qui seront imposées cette année aux travailleurs étrangers temporaires (TET) représentent des dépenses d’au moins 1,2 million $ pour le secteur agricole.

«C’est oppressant financièrement pour les agriculteurs», dit Suzanne Fournier, directrice générale de l’UNFNB.

Les demandes d’ANB surviennent à la suite de l’envoi, le 5 mars, d’un courriel du ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail annonçant que les TET œuvrant au sein d’exploitations agricoles et dans le milieu de l’aquaculture et des pêches seraient soumis à de nouvelles restrictions sanitaires visant à freiner la propagation de la COVID-19.

Les nouveaux règlements font en sorte que chaque travailleur doit effectuer sa quarantaine de manière à être complètement isolé, en ayant à sa disposition sa propre chambre, salle de bain, buanderie et cuisine.

Jusqu’à présent, les règlements d’Agriculture et Agroalimentaire Canada prévoyaient que «l’employeur peut loger ensemble des travailleurs faisant l’objet d’une mise en quarantaine, mais le logement doit permettre à chacun de conserver une distance de deux mètres, et ce, en tout temps», souligne ANB.

Le regroupement demande que Fredericton s’inspire des programmes mis en place en Nouvelle-Écosse et sur de l’Île-du-Prince-Édouard afin d’aider «les exploitations agricoles à assurer la sécurité des TET pendant leur mise en quarantaine ou qui prennent en charge l’ensemble du processus de mise en quarantaine.»

«Il y a eu une rencontre une semaine avant que les restrictions soient annoncées. On leur a expliqué que nous étions très surpris de ces restrictions et que ce serait très difficile pour les fermiers, mais rien n’a changé depuis», relate Mme Fournier, déplorant du même souffle que Fredericton n’ait toujours pas pris d’engagement visant à offrir des aides au secteur agricole.

Pas d’aide à l’horizon

Du côté de Fredericton, impossible de savoir si le gouvernement Higgs compte donner un coup de pouce financier aux agriculteurs. Notre demande d’information auprès du bureau du premier ministre et au ministère de l’Éducation postsecondaire, de la Formation et du Travail est demeurée sans réponse.

«La raison principale pour ces changements, ce sont les variants, a déclaré par courriel un porte-parole du ministère de la Santé. Les mesures visent quiconque arrive au Nouveau-Brunswick (…). Les TET arrivent de pays où plusieurs variants de la COVID-19 ont été détectés. Les restrictions sanitaires de la province vont probablement changer encore lorsque davantage de citoyens auront été vaccinés.»

Chose certaine, si rien ne change, il n’y aura pas de travailleurs étrangers temporaires à la Ferme Michaud, située à Bouctouche, cet été, dit son propriétaire, Christian Michaud.

«On a déjà fait la décision qu’au premier avril, si ça n’a pas changé, nous allons être obligés de réduire de 70% ce que nous avions prévu semer au printemps. Il n’y a pas assez de main-d’oeuvre agricole dans la région pour rencontrer les objectifs qu’on s’était fixés», se désole M. Michaud.

L’an dernier, la Ferme Michaud comptait quatre travailleurs étrangers temporaires. Cette année, ils souhaitent en embaucher jusqu’à six, mais les coûts associés aux nouvelles exigences sanitaires, qu’ANB estime à au moins 6 300$ par travailleur, rendent la chose impensable.

«C’est triste, ajoute M. Michaud. Le gouvernement dit vouloir atteindre l’autosuffisance alimentaire, mais c’est impossible sans les TET. C’est décourageant parce qu’à un moment donné, comme agriculteur, on finit par se demander si le gouvernement est vraiment là pour nous aider.»

Résignation chez les transformateurs de fruits de mer

Les travailleurs étrangers temporaires sont également une importante source de main-d’œuvre pour les transformateurs de fruits de mer. D’après les chiffres avancés par ANB, ce secteur embauche annuellement près de 1200 travailleurs étrangers, ce qui fait que les nouvelles mesures sanitaires pourraient s’élever à au moins 7,5 millions pour les transformateurs.

Chez Cap Bald Packers, une usine de transformation de homard et de crabe située à Cap-Pelé, on confirme que les exigences sanitaires de cette année auront «d’énormes impacts financiers.»

Joanne Losier, gestionnaire des affaires corporatives chez Cape Bald Packers, rappelle que le secteur a déjà subi d’importantes pertes l’an dernier, alors que le gouvernement avait interdit l’embauche de travailleurs étrangers temporaires jusqu’en juin.

«Ils nous avaient fermé la porte aux TET à minuit moins deux, dans la période cruciale de mai et juin, rappelle Mme Losier. L’interdiction a été levée début juin, mais le temps d’organiser des vols, faire venir les travailleurs, leur quarantaine, ils n’étaient prêts qu’à travailler autour du 15-20 juin. On a vraiment mangé une claque. Il faut qu’on se rattrape cette année.»

Même si faire respecter les consignes sanitaires coûtera presque deux fois plus cher à Cape Bald Packers, pas question de renoncer aux travailleurs étrangers temporaires cette année, «ce serait encore pire», ajoute-t-elle.

«Les autorités nous ont bien expliqué la nécessité des mesures, ajoute Mme Losier, nous comprenons, les variants se propagent plus vite, donc les TET devront faire leur quarantaine dans des chambres individuelles. Vu les coûts que ça va représenter, on ne dirait pas non à une aide de la part du gouvernement, mais nous n’avons pas de très grandes attentes pour un coup de pouce de leur part.»

Nat Richard, directeur général de l’Association des transformateurs de homard, confirme que les usines de transformation ne peuvent se priver des travailleurs étrangers temporaires en raison de la «pénurie chronique de main-d’œuvre» dans leur secteur.

«Nous sommes dans le même bateau qu’eux, en plus nous embauchons pas mal plus de TET que le secteur agricole, donc ça va être coûteux, il n’y a aucun doute, mais nous n’avons pas le choix. La province a des experts en place, s’ils jugent que c’est essentiel pour minimiser le risque, on ne peut pas faire grand-chose», se résigne-t-il.