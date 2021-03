Routes des DSL à Tracadie: le ton monte au conseil

Alors que la paix semblait être bien installée au sein du conseil municipal de Tracadie, de vieilles tensions ont refait surface lundi soir, alors que les élus devaient débattre la question du transfert des routes à la municipalité seulement quelques jours après une réunion avec le ministre provincial des Gouvernements locaux, Daniel Allain.

De surcroît, la campagne à la mairie a été lancée de façon non officielle, le maire Denis Losier ayant annoncé son intention de se lancer dans la course.

Mardi matin, le conseiller Jean-Yves Mcgraw a aussi fait savoir qu’il avait l’intention de présenter sa candidature aux élections municipales prévues le 10 mai.

Deux options principales s’offrent à la Municipalité régionale de Tracadie. La première consiste à prendre la pleine responsabilité des routes dans les anciens DSL et d’accepter une subvention de 4,6 millions $ du gouvernement provincial pour les entretenir.

La deuxième consiste à redonner la responsabilité des routes au gouvernement provincial, mais la municipalité aura à réajuster son budget annuel en fonction des pertes des impôts fonciers provenant des anciens DSL pour l’entretien des routes, soit environ 2,2 millions $.

La MRT considère que la subvention de 4,6 millions $ n’est pas suffisante pour entretenir près de 200 km de routes supplémentaires et craint qu’une hausse massive de taxes soit nécessaire pour y parvenir.

La conseillère Chantal Mazerolle a donc proposé que le conseil laisse savoir au gouvernement provincial qu’il préfère la deuxième option, mais qu’il puisse poursuivre les négociations avec la province pour régler certains détails.

«Je trouve que nous sommes un peu trop vite à prendre des décisions. Nous avons reçu l’information mercredi dernier pendant une réunion de 1h45 minutes. Il y a peut-être d’autres questions à poser avant de prendre une décision comme conseil», a répliqué Jean-Yves McGraw.

De son côté, le conseiller Philippe Ferguson a souligné qu’il serait de mise de reprendre le débat après les élections municipale.

«On sait que la campagne commence bientôt. Il n’y aucune façon qu’on va aboutir à une décision dans les jours à venir. Je pense que par respect pour le prochain conseil, qu’on a tout à fait le droit d’attendre la fin de l’élection avant d’aller de l’avant. Le prochain conseil pourra délibérer, analyser, politiser et faire ce qui est nécessaire. N’importe quelle décision prise ce soir (lundi) ne nous avance pas.»

La proposition a été rejetée après un débat de près d’une heure et plusieurs interventions de la part de tous les conseillers.

Une autre résolution a été acceptée par une faible majorité. Elle porte sur le fait que la MRT enverra une lettre au gouvernement provincial pour lui indiquer qu’elle souhaite travailler sur le dossier des routes plus longuement avant de choisir une option, ce qui amènera les discussions après l’élection.

Début de la campagne électorale

Jean-Yves McGraw – Archives Le maire de la Municipalité régionale de Tracadie, Denis Losier. – Acadie Nouvelle: Réal Fradette

Officiellement, le début des mises en candidature pour la prochaine élection municipale commence le 20 mars, mais le maire Denis Losier, agacé par le fait qu’aucune décision concernant les routes ne serait prise en soirée, a profité de cette tribune publique pour annoncer le début de sa campagne électorale.

«Je n’étais pas sûr de me présenter, mais je vais me présenter pour me battre et régler ce problème pour que ça finisse. Durant la campagne attendez-vous les citoyens que je vais en parler, parce que c’est là-dessus que je vais baser mon chemin pour nous sortir du pétrin et quand on sera sorti du pétrin, je tirerais ma révérence.»

Le suspense entourant la possibilité d’un adversaire aux élections n’a été de longue durée. Mardi matin, le conseiller Jean-Yves Mcgraw a réitéré son intention de se lancer dans la course à la mairie.

Sous le thème «Maintenant», M. Mcgraw entend donner la priorité à quatre axes stratégiques s’il est élu, soit le développement économique et communautaire, la gestion responsable des fonds publics, l’environnement et la relève et le repositionnement de la municipalité.