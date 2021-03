VTT, motoneiges et cours d’eau: deux morts et trois incidents en quelques jours

Un homme âgé de 62 ans de Rothesay est décédé après un incident de véhicule tout-terrain (VTT) survenu à Baxters Corner, une communauté située à une trentaine de kilomètres au nord-est de Saint-Jean.

Dimanche, peu après 10h, des agents de la GRC et des pompiers des services des incendies de Simonds et de la vallée Kennebecasis se sont rendus à un plan d’eau, situé à la fin du chemin Sands, après avoir été informés qu’un VTT y était partiellement submergé.

Un homme âgé de 62 ans, qui était seul sur le VTT, a été retrouvé dans l’eau, près du lieu de l’incident.

La GRC enquête afin de découvrir la cause exacte du décès.

Ce triste incident s’ajoute au décès récent d’un jeune motoneigiste dont le corps a été retrouvé dimanche près de Lamèque, dans la Péninsule acadienne.

Le même jour, quatre quadistes qui s’étaient aventurés sur un cours d’eau glacé à Long Island, près de Saint-Jean, ont été secourus par les services d’urgence après que l’un des VTT se soit retrouvé à l’eau.

Ces incidents ne sont pas sans rappeler que le fait de s’aventurer sur la glace à pied ou à bord d’un véhicule motorisé comporte son lot de risques.

«Il faut absolument s’assurer de l’épaisseur de la glace du cours d’eau que l’on veut traverser. C’est quelque chose qui devrait être fait pratiquement chaque jour», a tenu à mentionner Jacques Poirier, le directeur général de QuadNB.

Se disant désolé de constater un si sombre bilan de la semaine des accidents impliquant des adeptes de VTT et de motoneige, le responsable de l’organisme a indiqué que les différents clubs de la province se verront rappeler au cours des prochains jours l’importance pour leurs membres d’adopter des strictes mesures de sécurité lors de la conduite sur les surfaces glacées.

«Depuis quelques années, dame nature a fait en sorte qu’il n’est plus du tout sécuritaire de circuler sur un cours d’eau durant l’hiver, ce n’est plus recommandé. Il est de loin préférable d’utiliser les sentiers balisés et les ponts qui enjambent les cours d’eau», a souligné Jacques Poirier.

Le directeur adjoint du Service d’incendie de Bathurst invite également les amateurs de sports d’hiver motorisés à limiter leurs déplacements sur les sentiers de la province, particulièrement dans le cadre d’une saison hivernale qui n’aura pas du tout été froide.

«Il n’y a heureusement que très peu d’interventions d’urgence sur l’eau durant l’hiver, mais une seule intervention du genre c’est déjà une de trop», a souligné le pompier Danny Boucher.