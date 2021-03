COVID-19: l’épuisement et la fatigue s’accumulent dans le réseau de santé

Le Dr John Tobin de l’Hôpital régional d’Edmundston a hâte, très hâte même, que la pandémie soit terminée.

Le professionnel de la santé se prend de plus en plus à rêver à siroter un mimosa à bord d’un avion en destination du Sud. Cela fait un an maintenant qu’il n’a pas voyagé, ni même pour se rendre à Québec une fin de semaine, un petit rituel qu’il adorait effectuer de temps à autre pour «décrocher» du boulot. Au lieu de ça, comme ses confrères du système de santé, il s’évertue à lutter contre le virus. Et les derniers mois ont d’ailleurs été passablement occupés, sa région ayant passé au travers une éclosion majeure, la pire qu’ait connue la province jusqu’à présent.

Celui-ci n’en est pas à sa première pandémie. Il y a eu celle du H1N1. Le SRAS également, même si en pratique la province s’en est tiré sans aucun cas. Mais il n’avait jamais combattu auparavant un virus aussi tenace et particulier que celui de la COVID-19.

«Je n’ai jamais vu un virus agir aussi bizarrement que celui-ci, c’est vraiment une drôle bibitte. Un jour un patient se porte bien, le lendemain c’est complètement le contraire. Ça change constamment. C’est difficile à décrire alors on peut imaginer comment c’est de le traiter», souligne le médecin.

Il se souvient bien du mois de mars dernier lorsqu’il a appris l’arrivée du virus en terre néo-brunswickoise.

«On était très anxieux, car on avait vu les ravages qu’il avait provoqués ailleurs. On ne savait pas du tout à quoi s’attendre ici, combien de gens allaient tomber malade, combien allaient en mourir. C’était l’inconnu. Tout ce que l’on savait c’était que notre ennemi était sournois et qu’il pouvait, en un clin d’œil, déborder un système de santé. On s’est préparé pour le pire et du mieux que l’on pouvait», raconte-t-il, attestant au passage ces affirmations.

«C’est tellement facile de se contaminer. Même ici, à l’hôpital, il parvient à tromper notre vigilance», dit-il.

Ce qui complique les choses toutefois, c’est que cette bataille survient alors que pratiquement tout le système de santé de la province est aux prises avec un problème de main-d’œuvre, une problématique bien antérieure à l’arrivée de la COVID-19. Infirmière, médecins, paramédicaux, inhalothérapeutes… Les besoins sont criants dans plusieurs domaines et cela vient amplifier la tâche de ceux qui restent sur le terrain.

«Tout le monde que je connais a mis du sien, a fait plus d’heures. Évidemment, il y a de l’épuisement, de la fatigue qui s’accumule. Mais encore là, un an après le début de la pandémie, je crois qu’on vit encore sur ce petit boost d’adrénaline quand arrive un patient infecté et qui compte sur nous», note le docteur, persuadé que les beaux jours sont toutefois à venir.

«On sait que ça achève, et c’est encourageant. C’est plus qu’un souhait de ma part, mais bien une prédiction, un optimisme calculé. Je crois que les vaccins actuels devraient nous sortir du trouble si la population se présente au rendez-vous», conclut ce dernier.