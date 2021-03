COVID-19: Pointe-à-la-Croix désire réduire sa dépendance envers le Nouveau-Brunswick

Les conséquences de l’apparition de la COVID-19 au Nouveau-Brunswick ont dépassé ses seules limites géographiques. Encore aujourd’hui, la situation aux frontières est difficile et les populations de ces régions sont toujours en quête d’un retour à une certaine normalité.

Le premier anniversaire de l’apparition de la COVID-19 dans la province ne peut être souligné sans mentionner l’une des mesures les plus strictes mises en place pour empêcher la propagation du virus: la fermeture des frontières avec le reste du pays.

Cette mesure est arrivée deux semaines après le diagnostic du premier patient porteur du virus, le 25 mars 2020. Force est d’admettre que celle-ci a connu un certain succès, le bilan de la province étant plutôt positif en terme de nombre de décès et de personnes infectées. La Santé publique n’hésite d’ailleurs pas à la citer comme étant l’une des pièces maîtresses de sa réussite. Mais cette mesure a aussi causé son lot de problèmes, de frustrations et d’anxiété, et particulièrement dans les zones limitrophes dont les va-et-vient sont fréquents et les liens sociaux économiques étroitement liés.

C’est le cas à la frontière entre Campbellton et Pointe-à-la-Croix en Gaspésie où se sont multipliées les histoires d’horreurs depuis le début de la pandémie. Familles séparées, accès refusé, économie fragilisée… Les griefs sont nombreux envers la décision du gouvernement Higgs.

«Ça fait presque un an maintenant que l’on vit avec ces restrictions à la frontière, et c’est toujours aussi difficile à digérer aujourd’hui qu’au premier jour.»

Le maire de la municipalité gaspésienne de Pointe-à-la-Croix, Pascal Bujold, l’avoue, jamais il n’aurait cru voir cette situation – la fermeture de la frontière – se produire de son vivant.

«Ce que je retiens de la situation à la frontière depuis un an, c’est toute l’incertitude et les problèmes que ça a causés à nos populations, à notre économie, à nos liens. On a de petits privilèges, comme traverser pour nos besoins et services essentiels, mais quand ça fait des années que ce geste est un automatisme, c’est une habitude très difficile à changer», exprime-t-il.

Cette situation a notamment amené le conseil municipal de Pointe-à-la-Croix à réfléchir en profondeur sur son avenir. Lundi soir, cette réflexion a pris la forme de la création prochaine d’un poste d’agent de développement. Son mandat sera, entre autres, de dénicher des entreprises prêtes à venir s’implanter chez elle, d’en faciliter le démarrage et de veiller au rayonnement de la municipalité.

«La réflexion avait débuté avant l’arrivée de la COVID-19, car comme municipalité on désire grandir, améliorer notre offre de service et se développer. Mais cette inaccessibilité au Nouveau-Brunswick nous a ouvert les yeux sur la nécessité d’être plus autonomes, d’abaisser notre dépendance envers la province voisine», relate le maire, pointant spécifiquement les problèmes d’accès de la dernière année.

L’idée selon lui n’est pas de doter sa municipalité d’un Wal-Mart ou d’un Canadian Tire, des magasins à grande surface qui existent déjà au Restigouche. Idem pour la construction d’un grand complexe sportif alors que le Centre civique voisin peine à être rentable. Ce qu’il souhaite, c’est de dénicher des services complémentaires et quelques extras. À titre d’exemple, il n’y a pas d’institution financière ni de guichet dans la communauté, une problématique majeure selon M. Bujold. Ce dernier ne dirait pas non à une quincaillerie et un café rapide, des services présents de l’autre côté du pont interprovincial, mais difficilement à portée de main depuis un an.

Selon le maire, des discussions sérieuses devront également être entamées, une fois la pandémie terminée, touchant la question des services en santé et du rôle du Nouveau-Brunswick.

«La situation à la frontière a causé beaucoup d’incertitudes et de problèmes dans notre communauté. C’est notre devoir, comme élus, de trouver des solutions pour diminuer ce stress chez notre population», souligne-t-il, précisant qu’il ne s’agit en rien d’un désaveu du Restigouche.

«C’est tout sauf ça, car on le dit depuis le début, nos régions sont interdépendantes, elles se complètent. Les douze derniers mois nous démontrent toutefois qu’on doit être prudent et maintenir un certain degré de services chez nous. La frontière va finir par rouvrir, mais rien ne nous dit qu’on ne va pas se faire rejouer le tour à l’avenir», dit-il.

Inclusion dans une éventuelle bulle des Maritimes

Les choses vont plutôt bien dans la MRC d’Avignon par rapport à la COVID-19. Le dernier cas confirmé remonte au 13 janvier dernier. Le Restigouche est également exempt de cas actifs. Cette situation fait dire au maire Bujold que sa région devrait sérieusement être incluse dans la «Bulle Maritimes». Les premiers ministres du Nouveau-Brunswick, de l’Île-du-Prince-Édouard et de la Nouvelle-Écosse songent en effet à remettre le concept en branle vers la mi-avril. Des discussions en ce sens devraient d’ailleurs avoir lieu la semaine prochaine.

M. Bujold propose ni plus ni moins que de prendre la place laissée vacante par Terre-Neuve-Labrador, aux prises avec une éclosion.

«La MRC d’Avignon mérite sa place dans cette bulle. En fait, je serais à l’aise avec un simple libre accès à la région du Restigouche seulement pour commencer, si jamais tous ne sont pas à l’aise avec une ouverture complète. Au moins, ça nous redonnerait un semblant de normalité à notre frontière», souligne-t-il.

Questionnée sur le sujet, la médecin-hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell, a admis que les progrès réalisés en Gaspésie étaient certes notables et que la question de l’adhésion de la MRC d’Avignon à une éventuelle bulle ferait très certainement partie de discussions.