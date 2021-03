COVID-19: Un an de lutte et un bilan satisfaisant aux yeux de la Santé publique

Il y a un an déjà, le 11 mars 2020, le tout premier cas soupçonné de COVID-19 faisait son apparition au Nouveau-Brunswick. Depuis, le virus est devenu l’ennemi public numéro un et la province s’est lancée dans une lutte acharnée afin de le contrer.

Si le virus n’est apparu au Nouveau-Brunswick qu’en mars, ce n’est pas le cas au pays. Le premier cas a été répertorié le 23 janvier en Ontario. C’est donc dire que la province a eu un peu plus de temps pour peaufiner sa stratégie.

«On savait que ça s’en venait, que c’était inévitable. Notre objectif était non seulement de garder le nombre de cas et d’hospitalisations à son minimum, mais aussi de protéger notre système de santé et ses travailleurs. Car on a eu le temps de voir les ravages que la pandémie causait ailleurs dans le monde et on voulait éviter cela à tout prix ici», relate la médecin-hygiéniste en chef de la province, la Dre Jennifer Russell.

Rapidement, les frontières ont été fermées au reste du pays, une mesure qui est loin d’avoir fait l’unanimité, mais qui, selon la spécialiste, constitue l’une des clés du succès de la province.

«Ça a joué un rôle très important dès le début de la pandémie, car on voulait protéger la population en empêchant le virus d’entrer en masse par les voyageurs et de se propager ensuite», souligne-t-elle.

Le bilan a en effet de quoi faire l’envie de plusieurs autres juridictions au pays et même ailleurs dans le monde. On parle jusqu’ici de 1460 cas seulement. De ceux-ci, on dénombre 71 hospitalisations et 29 décès. Aujourd’hui, il ne reste que 34 cas actifs dans l’ensemble de la province.

Mme Russell concède néanmoins que cette définition de «réussite» est relative et peut varier énormément d’une personne à l’autre selon leurs attentes. Du coup, sa perspective de professionnelle de la santé pourrait ne pas être entièrement partagée par un entrepreneur touristique privé de clients, un élève du secondaire en difficulté scolaire ayant du mal à s’adapter au télétravail, ou encore des familles privées de visiter leurs proches en foyers, à l’hôpital, ou même de l’autre côté de la frontière. En fait selon elle, pratiquement chaque mesure prise pour lutter contre la COVID-19 avait, à sa façon, une contrepartie désagréable.

«On a eu des défis avec certains déterminants de la santé, par exemple en éducation ou en santé mentale. Mais si l’on regarde le faible nombre de décès et d’hospitalisations, le nombre de cas de personnes infectées et le fait d’avoir empêché l’effondrement de notre système de santé, alors oui, je crois qu’on a un bilan plutôt positif», souligne Mme Russell.

Avec le recul, est-ce que celle-ci aurait fait certaines choses différemment?

«Personnellement, je n’ai pas de regret. On a toujours basé notre approche sur les informations les plus récentes dont nous disposions pour lutter contre le virus et améliorer nos protocoles», affirme-t-elle.

Optimiste, la médecin-hygiéniste est convaincue que la majorité de la population du Nouveau-Brunswick aura été vaccinée d’ici la fin juin et que la province pourra, dès lors, reprendre un rythme de vie plus normal au fur et à mesure que la pression sur le système de santé sera à la baisse.

Qu’à cela ne tienne, la lutte n’est pas terminée, bien que l’arrivée des vaccins soit un facteur permettant d’être plus optimiste face à la suite des choses. Selon Mme Russell, les gens auront reçu au moins une dose sous peu, ce qui devrait diminuer grandement le risque de contracter le virus ou de développer des effets vraiment sévères de la maladie.

«On ne sera pas débarrassé de la COVID-19 pour autant, on va encore continuer de voir des cas surgir. Par contre, avec la vaccination, on devrait voir moins d’hospitalisation et certainement moins de décès», dit-elle, admettant avoir hâte de pouvoir souffler.

«Tout le monde est fatigué, tout le monde est tanné de ce virus, mais on est en train de voir la lumière au bout du tunnel. Je suis tellement fière du travail et de la collaboration de la population au cours des douze derniers mois. Il ne faut surtout pas lâcher maintenant», ajoute-t-elle.