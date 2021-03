Élections municipales à Moncton: Daniel Bourgeois tente un retour

Plusieurs personnes se portent candidates aux postes de conseillers municipaux à Moncton en vue de l’élection municipale du 10 mai.

Daniel Bourgeois, candidat au poste de conseiller du quartier 2, n’en est pas à sa première expérience en politique municipale.

Il a déjà réalisé deux mandats en tant que conseiller à Moncton de 2008 à 2016, dans le quartier 3.

Lors de ces mandats, il a présidé les comités des finances, de l’urbanisme, des services policiers, du déneigement et de l’inclusion sociale, et il a siégé à l’autorité policière régionale de Codiac et à la commission des eaux usées.

«C’est un honneur et un privilège d’échanger avec les citoyens et citoyennes et d’acheminer leurs préoccupations au conseil. Ça m’a manqué depuis 2016», dit Daniel Bourgeois par voie de communiqué.

Tamara Nichol, candidate au poste de conseillère du quartier 3, cumule de l’expérience auprès de divers organismes tels que des comités scolaires, le Moncton Headstart et le Humanity project.

Celle qui est maintenant agente d’assurances veut s’attaquer aux défis qui surviennent en raison de la croissance.

«Notre ville va dans la bonne direction. Nous avons vu une forte activité économique malgré la COVID, mais après la COVID, nous devrons nous positionner comme une ville ouverte aux affaires avec une grande qualité de vie et de bonnes infrastructures.»

Elle veut également améliorer les services offerts dans son quartier en y installant une bibliothèque et en améliorant les parcs et autres espaces verts.

Tamara Nichol était candidate aux élections municipales de 2016 à ce même poste, mais la victoire lui avait échappé par 248 votes face au conseiller Bryan Butler.

Ce dernier cherchera d’ailleurs à garder son poste cette année. Il en avait fait l’annonce l’an dernier, avant que les élections municipales ne soient reportées.