Les pharmacies se préparent à une campagne de vaccination de masse au N.-B.

Les pharmaciens joueront un rôle majeur pour faire entrer le vaccin contre la COVID-19 dans les bras des Néo-Brunswickois. Alors que les doses seront bientôt disponibles en plus grand nombre, l’heure est à la planification et aux premiers préparatifs.

La plupart des 232 pharmacies de la province devraient être mises à contribution pour la distribution à grande échelle du vaccin.

«À l’exception de certaines pharmacies qui n’ont pas de pharmacien formé ou qui n’ont peut-être pas l’espace pour faire des injections, la grande majorité des pharmacies participeront au déploiement du vaccin contre la COVID-19», confirme le directeur général de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick, Jake Reid.

«Le Nouveau-Brunswick n’a jamais vu un programme de vaccination de masse comme celui-ci. C’est une grande tâche à accomplir. Les pharmaciens sont actuellement occupés à faire toute la préparation nécessaire pour être prêts à administrer le vaccin COVID en toute sécurité et efficacement lorsque la Santé publique en fera l’annonce.»

La semaine dernière, la responsable de la Santé publique, Dre Jennifer Russell, a indiqué que son équipe s’occupait de finaliser les détails d’un tel déploiement. Il s’agit plus particulièrement de définir les groupes prioritaires qui peuvent accéder au vaccin dans les pharmacies et à quel moment.

Les personnes concernées pourront alors prendre rendez-vous directement avec leur pharmacie.

La ministre de la Santé Dorothy Shephard assure que la province sera en mesure de tenir le rythme de 40 000 vaccinations par semaine. Elle entend présenter à la population un plan de distribution mise à jour dès cette semaine.

L’ensemble des pharmaciens de la province étaient d’ailleurs conviés mardi soir à une réunion d’information sur le sujet pour y recevoir leurs premières consignes.

Le directeur général de l’Association des pharmaciens du Nouveau-Brunswick note que certains membres ont déjà commencé à contacter leurs patients pour leur demander de fournir leur date de naissance et leur proposer de s’enregistrer pour recevoir de l’information sur la vaccination afin de réduire le volume d’appels. L’organisme provincial rappelle que les pharmacies ne prendront pas de rendez-vous avant que la Santé publique annonce à quelle date tel ou tel groupe pourra bénéficier du vaccin auprès des pharmaciens.

Les pharmacies ont l’expertise et l’infrastructure qu’il faut pour mettre en œuvre des campagnes de vaccination à grande échelle, estime Jake Reid.

«Les pharmaciens font des injections aux patients du Nouveau-Brunswick depuis 10 ans, lance-t-il. Ils ont administré environ 147 000 vaccins contre la grippe cet automne, ce qui a servi de répétition générale pour la campagne de vaccination COVID à venir. Les équipes de pharmacies du Nouveau-Brunswick sont formées et prêtes à administrer tous les vaccins approuvés que la Santé publique nous fournit.»

L’atout de la proximité

Selon l’Association canadienne des pharmacies de quartier, l’expérience de la vaccination antigrippale a démontré qu’une pharmacie peut vacciner en moyenne 40 patients par jour tout en continuant d’assurer ses services de délivrance et de gestion des médicaments.

Elle souligne le fait que la plupart des Canadiens vivent dans un rayon de 5 km d’une pharmacie. Cette proximité s’avère essentielle pour les résidents des communautés rurales et éloignées.

«Les pharmaciens sont parmi les fournisseurs de soins de santé qui bénéficient le plus de la confiance de la population et le premier point de contact – et le plus fréquent – des Canadiens avec le système de santé. Le rôle premier et le plus fondamental des pharmaciens sera d’inspirer confiance et d’accroître les taux d’immunisation en intervenant de manière répétée auprès des Canadiens pour répondre à leurs hésitations à l’égard du vaccin», peut-on lire dans un rapport présenté par l’organisation.

Plusieurs ingrédients seront nécessaires pour une campagne de vaccination réussie, prévient-elle: une répartition transparente et sûre des stocks, la distribution adéquate des fournitures et une communication claire, cohérente et fréquente au sujet de l’ordre de priorité des patients.

La semaine dernière, Santé Canada a assoupli les règles d’entreposage du vaccin de Pfizer-BioNTech qui pourra dorénavant être transporté et entreposé à des températures normales de congélateur, soit entre -25 et -15 degrés Celsius, pour une période allant jusqu’à deux semaines. Il devait jusqu’ici être stocké à des températures extrêmement froides, soit entre -80 et -60 degrés Celsius, à l’aide d’équipements dont ne disposent pas l’immense majorité des pharmacies. Il s’agit d’un changement important, car il permettra une «plus grande souplesse pour le transport et la redistribution locale des vaccins», a précisé le ministère.

Le Nouveau-Brunswick prend du retard

D’après le dernier calendrier de livraison détaillé, le Nouveau-Brunswick aura droit à 119 340 doses du vaccin de Pefizer-BioN’Tech entre le 8 mars et le 18 avril.

D’autres provinces ont déjà établi leurs plans et leurs calendriers d’exécution. En Nouvelle-Écosse, deux projets pilotes de cliniques de pharmacie ont été lancés à Halifax et à Shelburne le mardi 9 mars. Au total, 13 pharmacies ont été désignées pour la distribution du vaccin AstraZeneca. Elles sont épaulées par 12 cliniques de médecins de famille dispersées à travers la province.

Au Québec, une première phase de déploiement sera réalisée dans la région de Montréal dans environ 350 pharmacies. La prise de rendez-vous débutera le 15 mars.

De son côté, l’Alberta a sélectionné 100 pharmacies à Edmonton, Red Deer et Calgary qui recevront 200 doses par semaine à partir du 15 mars. En Ontario, plusieurs pharmacies de Toronto, Kingston et Windsor-Essex ont prévu de réaliser les premières injections dès cette semaine.