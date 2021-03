Ouvrir un commerce en pandémie: le chemin de croix de Cheryl McGraw

Alors que 65% des restaurants fonctionnent à perte et que plusieurs ne tiennent qu’à un fil, des convaincus continuent de foncer. Qui sont ces entrepreneurs qui choisissent d’ouvrir de nouveaux restaurants en pleine pandémie? À quoi ressemble leur parcours? Cheryl McGraw, une entrepreneure basée dans la Péninsule acadienne, raconte le combat qui mènera enfin, lundi, à l’ouverture d’Hestia Solution Alimentaire.

L’industrie alimentaire a essuyé des pertes de plusieurs milliards $ depuis le début de la pandémie, il y a un an.

Au Nouveau-Brunswick, les ventes des restaurants à service complet auraient par exemple chuté de 30% en 2020.

Le secteur alimentaire serait aussi responsable de la perte d’environ 6000 emplois à travers la province et de 380 000 au Canada depuis février 2020.

Malgré l’arrivée du vaccin et l’assouplissement des restrictions par endroits, seuls 18% des restaurateurs au pays rapporteraient des profits.

Quelque 19% réussiraient à atteindre le seuil de rentabilité, selon un sondage réalisé par Restaurants Canada en décembre.

Luc Erjavec, le porte-parole de Restaurants Canada, prévient qu’un retour à la normale en termes de ventes dans l’industrie alimentaire n’est pas prévu avant 2023, au plus tôt.

D’ici là, la survie à long terme des restaurateurs demeure en péril, a-t-il rappelé.

Envers et contre tous

En novembre 2019, Cheryl McGraw lançait son premier projet entrepreneurial, un service de plats pour emporter nommé Hestia Solution Santé.

Aussi déterminée était-elle, la crise sanitaire qui a frappé le Nouveau-Brunswick quelques mois plus tard a fini par lui bouffer tous ses profits.

Incapable de joindre les deux bouts, la femme de Tracadie s’était alors résignée à cesser temporairement ses activités.

Elle a profité de cette pause pour se consacrer, entre autres, à la recherche d’un local et de fonds pour développer son projet.

«Avec le COVID, il y a presque personne qui était prêt à louer leur local. C’était vraiment très difficile», a-t-elle témoigné.

«J’ai fait deux ou trois offres qui avaient été acceptées et finalement on m’a dit non. Apparemment, c’était trop risqué de louer à un restaurateur pendant la COVID.»

Les échanges avec les propriétaires de locaux présageaient ce qui allait suivre pour Mme Mcgraw, c’est-à-dire de nombreux obstacles.

«Ma conseillère en assurances a réussi à me trouver, de peine et de misère, une seule compagnie qui voulait m’assurer», déplore-t-elle.

«Partout ou tu appelles présentement, on te donne mille et une excuses. On m’a même dit qu’à cause que je suis nouvelle en restauration, les risques de COVID sont plus élevés. Je ne comprends pas.»

Mme McGraw croit payer le triple des coûts habituels, étant une nouvelle entrepreneure ouvrant un restaurant au temps de la pandémie.

«Que ce soit des dépôts supplémentaires qu’on doive donner aux assureurs parce qu’ils doivent soi-disant plus nous faire confiance dans un moment à risque comme le COVID (…) ou les autres petits détails, à la fin ça s’est additionné à 5000$ de taxe, de l’argent que j’aurais pu mettre sur mon entreprise.»

Outre les barrières financières, Mme McGraw aurait aussi souffert des contretemps occasionnés par la pandémie.

«Juste un exemple, ça m’a pris quatre jours pour avoir un retour d’appel concernant mon permis d’alcool», a-t-elle confié.

Les ralentissements se seraient aussi fait sentir dans l’achat et la livraison des équipements nécessaires au roulement du restaurant, l’a forçant d’ailleurs à reporter son ouverture de quelques semaines.

Parallèlement, Mme McGraw dit aussi s’être sentie très seule au cours du processus.

Étant nouvelle entrepreneure, elle n’était pas éligible à l’aide du gouvernement fédéral. La CBDC aurait aussi refusé d’appuyer son projet.

La femme âgée de 32 ans regrette de plus que le réseau d’entrepreneurs de la Péninsule Acadienne ne se serre pas davantage les coudes, surtout en cette période compliquée.

«J’aurais aimé que quelqu’un en restauration me tende la main, mais on dirait dans notre région, c’est plus une compétition parce qu’on ne reçoit pas d’aide de personne», a-t-elle expliqué.

«Ce n’est pas parce que les gens ne veulent pas prendre le temps de donner des conseils ou d’aligner quelqu’un, c’est parce qu’ils ne peuvent pas. Ils sont brûlés. Ils sont à bout.»

Après plusieurs mois difficiles , Mme McGraw a finalement réussi, avec l’aide d’un «ange-investisseur», à atteindre son but.

Lundi, elle doit commencer à vendre des plats pour emporter dans les anciens locaux de Planète Poutine, à Saint-Isidore.

Le restaurant complet, lui, devrait être prêt à ouvrir dans les mois à venir.

«J’ai cogné à toutes les portes. Je me suis brûlée, au point où souvent j’ai voulu tout abandonner, mais j’avais déjà les deux pieds dedans. J’y ai souvent pensé, mais je ne l’ai jamais dit», s’est souvenue la propriétaire.

La passionnée de saveurs se considère bien loin d’avoir la tête hors de l’eau et appréhende les prochaines semaines avec précautions.

Elle se dit toutefois heureuse de pouvoir démontrer qu’il est possible de réaliser ses rêves en pleine pandémie.