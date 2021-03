Paquetville: un oubli qui aurait pu avoir de graves conséquences

Il est toujours important de vérifier à tous les quelques mois le bon fonctionnement de ses détecteurs de fumée. Des résidents d’un immeuble à quatre logements à Rang-Saint-Georges, près de Paquetville, l’ont récemment échappé belle après qu’un incendie s’est déclaré dans la nuit de dimanche à lundi, peu après minuit et demi.

Les pompiers de Paquetville sont arrivés sur les lieux peu après. Ils ont mis moins d’une heure à maîtriser les flammes. Une personne a été transportée à l’hôpital pour soigner des blessures mineures.

«La personne avait laissé un chaudron sur la poêle et elle est tombée endormie. Les alarmes à feu ne fonctionnaient pas», dit Denis Paulin, chef de la brigade d’incendie de Paquetville.

«Nous avons pu sauver le bâtiment. L’appartement en question a été endommagé. Il y avait beaucoup de fumée. Les trois autres appartements ont été plus ou moins épargnés, mais les gens n’ont pas pu pas y retourner immédiatement.»

Le chef pompier recommande de changer ou de vérifier les piles de son détecteur de fumée tous les six mois, en même temps que le changement d’heure.

«C’est facile à se souvenir, on change l’heure et on change les batteries. On essaie toujours de faire de la prévention. En général ça marche, mais pas toujours.»

Nouvelle caserne

Si tout va bien, les quelque 23 pompiers de la brigade d’incendie de Paquetville devraient intégrer leur nouvelle caserne vers la fin avril ou le début mai.

«C’est une très belle caserne. Elle n’est pas du tout comme celle qu’on avait avant. Ils sont en train de mener les derniers préparatifs. On devrait pouvoir s’installer au printemps. On va être bien servi», dit Denis Paulin.

La nouvelle caserne, dont les coûts de construction s’élèvent à près de 1,5 million $, répond à un besoin criant des pompiers. Leur espace actuel, situé à l’intérieur de l’édifice municipal, ne répond plus aux normes.

«Nous avons besoin d’espace. La nouvelle caserne sera plus accessible pour tout le monde. En ce moment, il n’y a pas d’espace pour travailler et nous ne sommes pas dans les normes.»