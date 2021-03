Pas de bal des finissants dans les écoles du Nord-Est cette année

Le passage en début de semaine à la phase jaune du plan de rétablissement marque un retour à un semblant de normalité dans les écoles du District scolaire francophone Nord-Est (DSFNE).

«Les écoles attendaient ce retour à la phase jaune, a souligné le directeur général du DSFNE, Marc Pelletier, dans le cadre d’une réunion publique. C’est quand même important comme changement. Ça vient alléger certaines mesures comme le port du masque à l’intérieur de l’école et permettre la tenue de certaines activités parascolaires.»

M. Pelletier admet tout de même que ces changements ne signifient pas pour autant un retour en classe à temps plein pour tous les élèves ou la fin de l’enseignement virtuel.

«Les plus jeunes du primaire étaient déjà en classe toute la semaine alors que ceux du secondaire sont à l’école une journée sur deux. Ces mesures demeurent en place», a-t-il indiqué, ajoutant que seule une vaccination massive des étudiants pourrait permettre un retour en classe pour tous.

Selon le DG, c’est particulièrement la vie étudiante qui profitera de ce passage à la phase jaune.

«Il y a un certain retour des activités sportives et culturelles dans les écoles qui sera possible. C’était important pour les jeunes que tout tout ça puisse se réactiver», se réjouit Marc Pelletier.

Après un an de COVID-19 et de gestion de crise, le DG qualifie la situation de «véritable aventure».

«Personne n’aurait pu prédire ce qu’impliquerait une telle chose et que les écoles allaient être complètement fermées pendant trois mois. C’est une année de revirements et d’adaptation tant pour les élèves que chez les parents et le personnel.»

«La crise a tout de même permis au système de faire les choses différemment et d’apporter des avancées dans le domaine des technologies où on vient de franchir un pas de géant. Les rencontres virtuelles parents-maîtres peuvent aussi être qualifiées de succès», a souligné Marc Pelletier.

Pas de bal des finissants

Malgré le passage à la phase jaune, les écoles du DSFNE ne seront pas le théâtre des traditionnelles grandes célébrations de fin d’année.

La COVID-19 vient ainsi bouleverser les projets de célébration soulignant la fin du parcours scolaire des élèves finissants.

La direction du district scolaire a avisé en début de semaine les parents d’élèves de ces mesures qui sont en place dans les écoles pour une deuxième année consécutive.

Les plus vieux devront entre autres faire le deuil de leur bal des finissants cette année.

«Même s’il y a une certaine lueur d’espoir, nous ne voulons pas créer d’attente chez les élèves et faire en sorte que les parents s’aventurent dans des dépenses inutiles», a souligné Marc Pelletier.

Le directeur général a cependant tenu à préciser que les finissants recevront tout de même leur diplôme et que certaines activités de fin d’année pourraient avoir lieu si elles sont menées en respect avec les mesures mises en place par la Santé publique.