Siéger en mode virtuel: des députés conservateurs hésitent toujours

Un an après le début de la pandémie, l’Assemblée législative ne permet toujours pas aux députés de participer aux travaux ordinaires de la Chambre de façon virtuelle. Des députés conservateurs expriment encore leurs réserves.

Bien que les députés peuvent participer aux comités de l’Assemblée de façon virtuelle sans trop de problèmes, la question des travaux ordinaires en mode virtuel n’est pas réglée.

Les libéraux sont revenus à la charge pour demander à ce que les députés puissent siéger en mode virtuel mercredi, lors d’une réunion du Comité permanent de la procédure, des privilèges et des hauts fonctionnaires de l’Assemblée.

Guy Arseneault, député libéral de Campbellton-Dalhousie, a proposé une motion pour exhorter la Chambre à adopter un modèle hybride qui permettrait aux députés de siéger en personne ou de façon virtuelle pendant la durée de l’état d’urgence, quitte à réexaminer la question après la fin de la pandémie.

Un amendement proposé par le député conservateur Richard Ames a cependant retiré cette recommandation de la motion en proposant simplement que la Chambre examine un rapport sur la question.

Selon des députés de l’opposition – dont Guy Arseneault et le chef du Parti vert David Coon – l’amendement du député conservateur a «dilué» la motion, alors que la réunion de mercredi visait à formuler une recommandation pour que la Chambre puisse prendre une décision.

Bien qu’on y propose que la Chambre se penche sur un rapport sur la question des sessions virtuelles, la motion ne contient pas d’échéancier pour que de quelconques changements soient adoptés.

«Ça retire l’intention derrière cette motion sur les séances virtuelles. Il n’y a pas de mécanisme qui peut être examiné par la Chambre, c’est très vague et ça change complètement la motion», s’est plaint Guy Arseneault.

Le président du comité, le député Jeff Carr, a répondu que la motion était toujours pertinente puisqu’elle permettrait de créer une discussion.

L’amendement et la motion ont finalement été adoptés malgré les votes de députés de l’opposition.

Jake Stewart, député conservateur de Miramichi-Sud-Ouest-Baie-du-Vin, a dit douter du bien-fondé de sessions virtuelles alors que certains députés, comme lui, sont issus de régions où l’accès internet laisse à désirer.

Guy Arseneault a rétorqué que le modèle proposé n’obligerait aucun député à participer virtuellement et qu’il serait toujours possible de se rendre à Fredericton pour y siéger en personne.

La députée de Caraquet, Isabelle Thériault, a accusé le gouvernement de se traîner les pieds dans le dossier des séances virtuelles.

«Ça fait un an qu’on est en pandémie. On a demandé pour (des sessions virtuelles) il y a plusieurs mois déjà. (…) On se trouve toutes sortes de petites raisons pour lesquelles on ne peut pas le faire.»

Le gouvernement se défend

Le ministre Dominic Cardy, également membre du comité, a appuyé l’amendement de son collègue. Il a affirmé que de toute façon, l’Assemblée dispose déjà d’un moyen de continuer à siéger en temps de pandémie.

«On a déjà un plan B, ce sont les séances modifiées qui ont plutôt bien fonctionné. Des députés ici, d’autres dans la galerie, d’autres sur le plancher de la Chambre, qui portent des masques et qui sont distancés.»

Le rapport qui sera étudié par la Chambre au sujet des séances virtuelles a été publié mercredi soir. On y identifie des changements qui seraient nécessaires pour permettre aux députés de siéger par vidéoconférence et des défis que cela pourrait poser.

Selon Glen Savoie, leader parlementaire du gouvernement, il est essentiel que tous les députés puissent prendre connaissance de ce rapport afin de prendre une décision éclairée.

On y indique notamment que la Chambre des communes et le Sénat du Canada ont adopté des mesures similaires, en plus des assemblées législatives de la Colombie-Britannique, du Manitoba et, tout récemment, celle de la Nouvelle-Écosse.

Quelques autres provinces ont adopté un modèle de sessions virtuelles sans toutefois le mettre en application.

On y identifie aussi plusieurs problèmes potentiels, notamment au sujet de la cybersécurité, de la traduction simultanée et des problèmes audio.