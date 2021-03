Bâtie sans permis, l’ouverture d’une usine de Miscou est compromise

Une usine de transformation de crabe, Miscou Fish Products, risque de ne pas ouvrir ses portes ce printemps, mais la direction est confiante de reprendre prochainement ses activités.

La direction n’a pas donné de suite à nos demandes d’entrevue, mais l’Acadie Nouvelle a pris connaissance d’un message publié sur une page Facebook privée destinée aux employé(e)s de l’usine.

L’entreprise, située sur l’île Miscou, pourrait toujours ouvrir ses portes pour la saison de pêche au crabe en avril, mais on précise que l’usine n’a pas encore rempli toutes les conditions reliées à la santé et à la sécurité. On suggère d’ailleurs que les employés tentent de se trouver un emploi ailleurs pour le moment.

La direction espère relancer ses activités à Miscou à l’automne ou au printemps 2022.

Les Pêcheries Ste-Cécile, une usine appartenant au même propriétaire sur l’île Lamèque, doit toujours poursuivre ses activités plus tard cet été.

L’usine Miscou Fish Products a été complètement ravagée par un incendie en 2017, mais elle a été reconstruite l’année suivante. Le bâtiment est bien connu dans la Péninsule acadienne en raison du gigantesque drapeau acadien peint sur le toit.

Par contre, selon un rapport technique récent du Service d’urbanisme de la Commission de services régionaux de la Péninsule acadienne, on apprend que l’usine a été reconstruite après l’incendie de 2017 sans permis de construction. Aucun permis n’a été émis pour des travaux d’agrandissement par la suite.

Une demande de permis pour la construction originelle a été déposée le 4 décembre 2020. La demande de permis pour l’agrandissement a été déposée le 21 décembre 2020. Les demandes sont à l’étude.

Dans un long rapport, l’équipe technique du Service d’urbanisme arrive à la conclusion que les demandes de Miscou Fish Products sont raisonnables, à condition de pouvoir respecter certaines conditions et d’obtenir l’approbation du gouvernement provincial.

«L’ensemble des aménagements proposés pourrait être conforme au plan rural des Îles Lamèque et Miscou. Cependant, le requérant n’a pas obtenu de permis de la CSRPA et aujourd’hui, il désire rendre conforme son industrie et certains aménagements retrouvés sur plusieurs propriétés appartenant à différents propriétaires et ministères», peut-on lire.

«Les dérogations sont majeures et comportent cinq points dérogatoires. Quatre dérogations (bâtiment principal, équipement mécanique, rampe de béton et réservoir d’huile ou à essence) visent une distance vis-à-vis d’une ligne de rue. Tous ces aménagements sont déjà aménagés. À notre humble avis, seul le ministère des Transports peut se positionner sur le caractère raisonnable de la dérogation.»