Drame à Lamèque: «Nous savions exactement à quoi nous attendre»

Gracieuseté: Acadian Marine and Diving

Les différents intervenants qui ont effectué durant près de quatre jours des recherches visant à retrouver la trace de Justin Savoie à Lamèque savaient pertinemment bien de quelle façon les fouilles allaient se conclure. Ce qui a rendu l’opération particulièrement difficile pour tous ceux impliqués.

Le jeune homme de 29 ans, de Sainte-Marie-Saint-Raphaël, a été retrouvé sans vie dimanche sous la glace, près de Lamèque.

Sa disparition avait été signalée aux autorités le 4 mars. Le lendemain, la motoneige de Justin Savoie avait été retrouvée sous l’eau près du pont de la route 113 entre Haut-Lamèque et Lamèque.

Éric Thériault, un plongeur professionnel, est à la tête de l’équipe qui a repêché le motoneigiste qui manquait à l’appel.

Son entreprise de Caraquet, Acadian Marine and Diving, a été appelée en renfort en début de fin de semaine dernière par les membres de la famille de Justin Savoie afin d’aider les recherches qui étaient en cours.

Ce sont des plongeurs de l’Équipe de récupération sous-marine de la GRC qui avaient entamé vendredi les recherches sous l’eau. Selon certains témoignages obtenus par l’Acadie Nouvelle, ces plongeurs auraient quitté les lieux après une journée de recherches et la découverte de la motoneige pour des raisons qui demeurent obscures pour l’instant.

«Nous savions exactement à quoi nous attendre en entreprenant les recherches… On se met dans la tête qu’on a un travail à faire pour une famille et qu’il faut retrouver un corps», a indiqué de son côté Éric Thériault.

Ce dernier a expliqué qu’une telle opération nécessite une bonne préparation et l’utilisation d’équipement sophistiqué comme des caméras sous-marines et des drones sous-marins.

«Cet équipement facilite le travail, on ne plonge pas dans les eaux glacées sans trop savoir exactement où aller», a raconté le plongeur d’expérience.

Ce dernier a expliqué que la découverte du casque et des bottes dans l’eau avait contribué à orienter les recherches qui ont mené au corps de Justin Savoie qui se trouvait à environ 300 mètres de distance de là.

La dépouille gisait alors dans à peine trois pieds d’eau, a précisé Éric Thériault, en ajoutant que son entreprise avait décidé d’offrir ses services gratuitement à la famille Savoie.

«Ça fait partie de notre métier d’effectuer de telles recherches, mais il faut être extrêmement solide pour être en mesure de le faire. Retrouver une personne noyée est la chose la plus pénible à faire pour quelqu’un.»

Selon ce qu’a appris l’Acadie Nouvelle, ce sont des membres de l’Agence des services frontaliers du Canada qui ont réussi à retracer le corps de la victime.

Outre ces derniers, des membres de la GRC, du ministère de la Justice et de la Sécurité publique du Nouveau-Brunswick, de l’Organisation des mesures d’urgence, des pompiers de Lamèque et de Shippagan et des ambulanciers ont aussi prêté main-forte.

Gracieuseté: Acadian Marine and Diving

«L’opération n’a pas été facile pour les pompiers, il faisait froid, il neigeait et c’était venteux à ce moment», a raconté Yannick Chiasson, le chef adjoint du Service incendie de Shippagan.

Tous ces intervenants ont tenu à remercier les gens de la région de Lamèque qui ont aidé lors des recherches avec une bonne dose de compassion, de gentillesse et de générosité.

La famille et les proches de Justin Savoie lui rendront un dernier hommage au cours des deux prochains jours.

La dépouille sera exposée à compter de 14h, ce vendredi 12 mars, pour le public, au salon Bulger de Lamèque. Les funérailles auront lieu en l’église Notre-Dame-des-Flots de Lamèque, samedi, à 11h. La cérémonie sera diffusée en direct sur la page Facebook de l’entreprise funéraire.