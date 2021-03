Fredericton critiquée d’utiliser la taxe carbone pour financer le nucléaire

La décision du ministère de l’Environnement d’accorder un financement de 5 millions $ au développement de petits réacteurs en utilisant les fonds générés par la taxe carbone est vertement critiquée par des observateurs qui exigent plutôt des actions porteuses pour lutter contre le changement du climat.

Le ministère de l’Environnement a annoncé mercredi que près de 26 millions $ prélevés grâce à la taxe carbone du Nouveau-Brunswick serviront à financer 96 projets qui s’inscrivent dans la lutte aux changements climatiques.

Près de 20% du montant, soit 5 millions $, ira au développement de «la technologie de petits réacteurs modulaires (PRM).»

«Le gouvernement ne devrait pas financer les petits réacteurs nucléaires et encore moins utiliser ce fonds pour le faire», s’indigne Megan Mitton, porte-parole du Parti vert en matière d’environnement et députée de la circonscription de Memramcook-Tantramar.

Le Parti vert du Nouveau-Brunswick dénonce le fait que les montants prélevés grâce à la taxe carbone puissent servir à autre chose que des mesures de lutte au changement du climat susceptibles de rapidement réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES).

Le 11 février, le gouvernement Higgs a annoncé qu’il investira 20 millions $ afin d’appuyer les efforts d’ARC Clean Energy visant à commercialiser un PRM. Ces fonds publics, avait averti le ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, sont toutefois conditionnels à ce que l’entreprise réussisse à attirer 30 millions $ en investissements privés.

Les 5 millions $ provenant de la taxe carbone annoncés cette semaine figurent dans l’enveloppe promise en février. Un porte-parole du ministère des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie a toutefois indiqué dans un courriel à l’Acadie Nouvelle qu’ARC Clean Energy a reçu ce premier versement sans qu’il soit «conditionnel à un engagement de fonds de la part du secteur privé.» Pour chaque tranche de 5 millions $ obtenue en financement public, ARC Clean Energy devra parvenir à attirer des investissements privés, jusqu’à atteindre 30 millions $.

Jean Philippe Sapinski, professeur à l’École des hautes études publiques de l’Université de Moncton, considère pour sa part qu’«il est totalement absurde d’investir» les revenus de la taxe carbone dans une technologie non éprouvée.

«Les entreprises dans ce secteur vivent de subventions tout simplement parce que leurs technologies coûtent trop cher. Il existe des endroits où investir de manière beaucoup plus efficace, notamment le solaire et l’éolien, des technologies bien plus abordables, afin d’assurer une véritable transition énergétique.»

Comme un épisode des «Dragons»

Mme Mitton déplore que le gouvernement Higgs utilise ainsi de fonds publics comme s’il s’agissait de capital de risque.

«On dirait un épisode des Dragons, ironise-t-elle. Pourquoi investit-on dans un secteur où les résultats ne sont pas garantis alors qu’il y a des entreprises privées qui œuvrent dans le secteur des énergies renouvelables, des technologies qui ont fait leurs preuves? C’est ce à quoi ces 5 millions $ auraient dû servir.»

Le ministère de l’Environnement n’a pas voulu émettre de commentaires sur les critiques formulées à son endroit.

Même si M. Sapinski reconnaît tout de même que plusieurs des 96 initiatives qui seront financées grâce à la taxe carbone en 2020-2021 – notamment le programme d’efficacité énergétique d’Énergie NB – s’avèrent nécessaires afin de lutter contre les changements climatiques, il se désole toutefois de l’absence de projets structurants capables d’avoir de véritables impacts.

«On mise beaucoup sur les initiatives individuelles, comme les transports ou l’efficacité énergétique, ce qui est bien, mais ça prend aussi des projets structurants qui vont apporter une transition écologique plus large, dans tous les aspects de notre vie. Il faut vraiment intégrer la question des changements climatiques au niveau institutionnel et procéder à des changements dans la manière dont nous organisons notre économie», précise-t-il.