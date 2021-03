Le prix de l’essence augmente pour une 13e semaine de suite au N.-B.

Le prix maximum de l’essence ordinaire a bondi de 4,3 cents dans la nuit de mercredi à jeudi.

La Commission de l’énergie et des services publics du Nouveau-Brunswick a établi jeudi les nouveaux prix du carburant en vigueur dans la province.

Ainsi, le prix du litre de sans-plomb ordinaire est passé de 123,9 à 128,2 cents.

Jeudi matin, certaines stations-essence de Dieppe affichaient un prix de 1,23,5 $ le litre à la pompe.

Il s’agit de la treizième hausse hebdomadaire consécutive depuis le 10 décembre 2020, pour une augmentation totale de 27,8 cents depuis cette date, soit 13,90$ de plus pour un plein de 50 litres

Nous sommes très loin du creux historique de 69,5 cents atteint le 2 avril 2020 en raison du confinement.

«Les prix du pétrole continuent de monter alors que la demande mondiale de pétrole se remet du pire de la pandémie», observe l’analyste Patrick De Haan du site web de suivi des prix GasBuddy.

Selon ce site, le prix de vente moyen de l’essence au Nouveau-Brunswick est de 121,3 cents le litre.

Les prix les plus élevés au pays sont en Colombie-Britannique et à Terre-Neuve-et-Labrador, à 139,5 cents, et les plus bas sont en Alberta, à 116 cents.