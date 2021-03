Pas de fermeture de salles d’urgence ou de réduction d’heures, promet la ministre

Les questions de santé ne laissent jamais indifférents les gens de la Péninsule acadienne. De nombreuses personnes ont ainsi tenu à participer jeudi soir à une séance de consultation publique virtuelle sur les soins offerts dans la région de Caraquet avec la ministre de la Santé, Dorothy Shephard.

Au cours des prochaines semaines, des séances de consultation publique virtuelles sur l’avenir des soins de santé dans la province sont prévues dans plusieurs communautés.

En 2020, l’Hôpital de l’Enfant-Jésus de Caraquet a été l’un des six de la province à être ciblé dans une controversée réforme proposée par le gouvernement Higgs où les gens perdraient accès aux services d’urgence entre minuit et 8h. Deux autres communautés francophones, soit Sainte-Anne-de-Kent et Grand-Sault, ont aussi été touchées.

Face à la pression populaire, le premier ministre Blaine Higgs a éventuellement fait marche arrière sur la réforme et a promis de faire une consultation publique.

Louise Blanchard, porte-parole du Comité Action H, qui milite en faveur des services de santé à Caraquet et vice-présidente d’Égalité santé en français, espère que les opinions émises durant les séances de consultation pèseront réellement dans la balance lorsque la ministre Shephard aura à préparer une nouvelle réforme.

Pour elle, c’est un bon signe que les trois communautés francophones visées par la réforme avortée de 2020 parlent d’une voix commune pour exiger le maintien de l’ouverture des salles d’urgence 24 heures par jour, 7 jours par semaine, la gestion locale des hôpitaux ainsi que l’élection de l’ensemble des membres du conseil d’administration du Réseau de santé Vitalité. À l’heure actuelle, 8 sont élus par la population et 7 sont nommés par le gouvernement provincial.

À Caraquet, le Comité Action H demande le maintien de 8 à 10 techniciens de laboratoire et l’ajout de lits supplémentaires à l’hôpital.

«Il faut aussi une politique de recrutement de médecins avec des incitatifs.»

D’emblée, la ministre Shephard a tenu à se faire rassurante. La fermeture de salles d’urgence et la réduction d’heures ne feront aucunement partie d’une éventuelle réforme.

«Cela facilite mon travail, mais c’est la seule chose qui a été déterminée dans notre plan sur cinq ans», a-t-elle dit.

Pour Kevin Haché, maire de Caraquet (et ancien candidat progressiste-conservateur aux élections provinciales de 2020), cet engagement permet de partir du bon pied.

«On nous a confirmé qu’il n’y a pas de plan caché, c’est plutôt de faire mieux avec ce que nous avons, donc déjà là, on commence avec un sentiment de sécurité.»

La Ville de Caraquet travaille actuellement sur l’élaboration d’un mémoire en collaboration avec les médecins de la région et le Comité Action H. Le groupe attendait la fin de la séance à Caraquet avant de remettre le document à la ministre Shephard.

«On propose au gouvernement de faire différemment. Pourquoi doit-on se déplacer à Moncton par exemple pour certains rendez-vous. La COVID-19 a permis en quelque sorte d’amener notre système de santé au 21e siècle, car des rendez-vous peuvent maintenant avoir lieu sur Zoom ou par téléphone, à moins que le médecin doive absolument te voir en personne.»

L’objectif, ajoute Kevin Haché, est de changer la façon dont les soins sont prodigués en permettant à la région de conserver ses acquis.

«Souvent, les gens se déplacent aux urgences pour des non-urgences. Il faudrait un moyen pour que les gens aient des soins plus rapidement comme une clinique sans rendez-vous de 24 heures ou de pouvoir consulter une infirmière praticienne.»

La ministre Shephard promet de maintenir le dialogue en cours de route.

«Ceci ne sera pas notre dernière conversation. Une fois que nous aurons présenté notre plan sur cinq ans, nous ne pourrons pas le ranger sur une tablette en espérant que tout ira pour le mieux.»