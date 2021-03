Vaccination en pharmacie à compter du 17 mars pour les 85 ans et plus

Les pharmaciens de la province pourront commencer la distribution à grande échelle du vaccin à partir de mercredi. Premiers sur la liste: les personnes âgées de 85 ans et plus.

Cela concerne 15 000 personnes qui peuvent, dès à présent, prendre rendez-vous auprès de la pharmacie la plus proche pour recevoir la première dose du vaccin contre la COVID-19.

Les autres devront patienter et attendre leur tour, prévient la ministre de la Santé, Dorothy Shephard, dans un communiqué.

«À l’heure actuelle, seules les personnes âgées de 85 ans et plus ou celles qui appellent au nom d’une personne de 85 ans et plus peuvent communiquer avec les pharmacies pour prendre un rendez-vous», souligne-t-elle.

«Nous avons vu comment les systèmes de réservation d’autres provinces ont été débordés et comment les résidents de certaines provinces ont été obligés de faire la queue pour attendre les vaccins. Nous ne voulons pas que cela se produise ici, c’est pourquoi notre plan prévoit un déploiement progressif et séquentiel.»

La plupart des 232 pharmacies néo-brunswickoises participeront à cette campagne de vaccination de masse. Les vaccins seront administrés uniquement sur rendez-vous. Celui-ci peut être pris par la personne, mais aussi par un membre de la famille ou un fournisseur de soins en son nom.

Il est possible de s’inscrire par téléphone, ou sur internet si la pharmacie dispose d’un outil de réservation en ligne. La médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, appelle les gens à ne prendre qu’un seul rendez-vous à un seul et même endroit afin d’éviter que des doses ne soient perdues ou que le processus soit ralenti.

«Nous vous demandons d’attendre patiemment que votre groupe soit identifié avant d’essayer de prendre un rendez-vous pour la vaccination.»

Les journalistes pourront poser leurs questions lors d’une conférence de presse vendredi, pendant laquelle plus de détails sur la mise à jour du plan de vaccination seront présentés. On devrait alors en apprendre davantage sur les échéanciers pour les autres groupes d’âge et les groupes prioritaires.