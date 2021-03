Dalhousie dénonce les intentions du ministère de déménager son garage

Le maire de Dalhousie déplore la décision du ministère des Transports et Infrastructures de ne pas reconstruire à son ancien emplacement le garage qui entreposait des pièces de machineries lourdes, notamment celles servant au déneigement des routes.

L’édifice en question a été rasé par les flammes il y a un peu plus d’un an, en février 2020. Et déjà au lendemain même du brasier, le maire, Normand Pelletier, confiait être soucieux de voir le ministère utiliser l’incendie comme prétexte pour déménager ce service. Il avait vu juste.

Le conseil municipal de Dalhousie a en effet appris tout récemment que le ministère avait l’intention de reconstruire l’édifice dans le secteur de Lorne-Nash Creek, soit à une quarantaine de kilomètres de la ville portuaire. On parle ici d’une construction neuve, un investissement d’un peu plus de 2 millions $.

Il va de soi que cette décision est loin de plaire au maire de Dalhousie, Normand Pelletier, qui voit du coup un service et des revenus fonciers quitter sa ville.

«J’avais espoir que le ministère reconstruise le garage au même endroit. Pour moi, c’était logique, il remplissait un rôle important pour l’entretien de nos routes. Cette décision est tout simplement insensée», exprime le maire.

Le ministère aurait justifié sa décision au conseil par le fait qu’il y a davantage de routes désignées provinciales dans le secteur où le nouveau garage doit être construit et que plusieurs employés proviennent également de cette région.

Ces réponses sont toutefois loin de satisfaire l’élu restigouchois qui demande un entretien avec la ministre, Jill Green, afin de faire valoir ses points.

«Il y a peut-être davantage de routes désignées et de territoire non incorporés (DSL) par là, mais l’ancien emplacement est définitivement plus près de notre ville où la densité de population est plus importante et où il y a beaucoup plus de trafic en raison des écoles et de notre centre de santé. La qualité du déneigement est déjà problématique, qu’est-ce que ce sera quand le garage déménagera à près de 40 kilomètres plus loin?», questionne-t-il, lui qui dénonce depuis longtemps la dégradation de l’entretien des routes.

Il note d’ailleurs que l’autre garage du ministère se trouve à une distance similaire, cette fois plus à l’ouest, à Glen Levit.

Pour le maire, cette décision du ministère semble beaucoup plus d’ordre monétaire que stratégique.

«Le gouvernement veut son prochain garage dans un DSL plutôt qu’ici parce qu’il va payer moins de taxes. Il parle de réforme de la gouvernance locale d’un côté et il prend des décisions comme celle-ci de l’autre. C’est très ironique et surtout très décevant», souligne le maire.

À noter que la Commission de services régionaux du Restigouche avait donné son appui à la reconstruction du garage à l’intérieur des limites de la ville de Dalhousie.