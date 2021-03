Le plan de vaccination n’apaise pas la colère des travailleurs navetteurs

La frustration atteint des sommets parmi les travailleurs navetteurs (fly in fly out) et leurs proches. La promesse d’une vaccination rapide ne semble en rien calmer les esprits.

Vendredi, la province a inclus les travailleurs en rotation et les gens qui font régulièrement la navette de part et d’autre de la frontière aux groupes qui seront admissibles à la vaccination en pharmacie d’ici la fin mars.

«Nous avions promis de nous pencher sur le fardeau imposé aux travailleurs en rotation et à leur famille en raison du virus, et nous avons été en mesure de le faire en déplaçant ce groupe plus tôt dans le plan de vaccination mis à jour», a fait valoir la ministre de la Santé Dorothy Shephard.

Toutefois, le gouvernement n’a pas voulu dire quand les règles les concernant seront assouplies. Depuis le 31 janvier, ces travailleurs n’ont plus la possibilité de se faire dépister pour écourter leur confinement obligatoire de 14 jours en cas de résultat négatif. Un choix déchirant s’offre à eux: s’isoler complètement de leur famille ou forcer celle-ci à se couper du monde.

Bientôt, ils auront la possibilité de se déplacer de l’endroit où ils font leur quarantaine… mais uniquement pour recevoir leur première dose. «Notre objectif est de pouvoir alléger, le plus rapidement possible, les restrictions portant sur la nécessité de s’auto-isoler pour ces personnes», assure la ministre Shephard.

La plupart espéraient beaucoup plus. Émile Arseneault aurait voulu le retour des dépistages et la possibilité de réduire la quarantaine.

«Le mot déçu n’est pas suffisant pour décrire comment je me sens, tellement je suis fâché. Je ne peux pas accepter ça», fulmine-t-il.

Revenu d’une période de travail de trois semaines dans le Nunavut, il doit actuellement s’isoler pendant deux semaines et sa conjointe est forcée de s’absenter du travail.

«Je ne peux même pas sortir de ma propriété pour prendre une marche, on se fait harceler au téléphone cinq à sept fois par jour. C’est pas mal déprimant», peste-t-il.

Des vies malmenées

C’est aussi ce que réclame Yan Cyr, qui partage sa vie depuis 11 ans entre l’ouvrage dans le nord de l’Alberta et sa vie de famille dans la région de Tracadie. Le papa n’a pas vu sa fille depuis Noël.

«On se sent comme des prisonniers lorsqu’on rentre. Nos enfants ne peuvent pas aller à l’école. Ma femme ne peut pas travailler.»

Yan Cyr estime que les quelque 3000 travailleurs en rotation néo-brunswickois ont été injustement ciblés par le gouvernement provincial. «Ça brise des familles», lance-t-il. «C’est dur sur le moral, nos amis ne veulent plus nous voir, la population a peur de nous.»

Melanie-Jeanne Roy, dont le conjoint travaille dans le nord du Québec, a elle aussi été forcée de prendre un congé pour que le papa de son bébé de 15 mois puisse voir son enfant. Son employeur n’y a pas consenti, elle a perdu son emploi.

«Je trouve ça abominable, j’avais une job que j’aimais plus que tout et j’ai été mise dehors à cause du gouvernement. C’était ça où il restait loin de nous pendant des mois», lâche la citoyenne de Robertville. Mme Roy dénonce le manque de souplesse et compassion de l’approche néo-brunswickoise. «Le vaccin, ce n’est pas une bonne nouvelle si on doit continuer de s’isoler! On aimerait que nos enfants puissent aller à l’école, c’est ça qu’on veut! »

Pour Jean-Phillippe Bertin, les allers-retours entre la mine de New Labrador City et New Bandon dans la Péninsule acadienne sont devenus difficilement supportables. Impossible pour ce jeune pompier volontaire d’intervenir en cas d’incident. Impossible pour lui de prendre des rendez-vous médicaux non urgents.

«Ma femme doit prendre congé pour passer du temps avec moi. Il faut qu’on travaille pour avancer et réaliser des projets mais le gouvernement nous met des bâtons dans les roues, et tout s’arrête…Nous ne sommes pas capables de vivre. Le vaccin ne changera rien pour moi tout de suite.»

La pression s’intensifie

La risposte des travailleurs s’organise: une campagne de financement participatif destinée à récolter des fonds pour une poursuite judiciaire a recueilli près de 33 000$. «Les travailleurs en rotation ont été marginalisés et mis à l’écart, ce qui a causé des dommages irréversibles à leurs familles et à leur réputation, écrit Leanne Carter, à l’origine de cette initiative. Les allégations irresponsables du gouvernement ont conduit les travailleurs et leurs familles à se voir refuser des soins médicaux, aux études et à l’accès aux services publics et privés.»

L’opposition libérale a elle aussi appelé l’équipe au pouvoir à «réévaluer» la situation maintenant que toutes les zones sanitaires sont de retour en phase jaune.

«Bien que nous comprenions toutes et tous la nécessité de prendre des mesures extraordinaires pour contenir la propagation du virus et assurer la sécurité de nos concitoyens et concitoyennes, nous devons trouver un juste équilibre entre ce besoin et le coût financier et émotionnel pour ceux et celles dont l’emploi exige des périodes d’absence du foyer et de longs déplacements hors du Nouveau-Brunswick», a déclaré Francine Landry, la présidente du caucus rouge. La députée libérale de Caraquet, Isabelle Thériault, a quant à elle déploré l’absence de réponse claire du gouvernement sur la raison pour laquelle ces travailleurs ne peuvent pas obtenir de tests à leur retour.

Plusieurs aimeraient que la province adopte un modèle similaire à celui de Terre-Neuve-et-Labrador, où les travailleurs-navetteurs sont désormais testés trois fois au cours de leur période «d’isolement». Au premier test négatif, après un prélèvement fait lors des deux premiers jours de quarantaine, ils peuvent interagir avec leur famille, sortir faire de l’activité physique ou se rendre à leurs rendez-vous médicaux. Après le second test négatif (suite à un test au jour 7-9), il devient possible rencontrer des personnes hors du foyer et d’entrer dans des lieux publics à condition de porter un masque et de ne pas participer à des rassemblements.