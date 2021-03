Megan Mitton réclame un plan pour accommoder les jeunes parents à l’Assemblée

Megan Mitton, députée provinciale du Parti vert à Fredericton, a annoncé plus tôt cette semaine sa deuxième grossesse. La nouvelle met en lumière le manque de politiques pour accommoder les femmes enceintes et jeunes parentes à l’Assemblée législative. La députée espère faire avancer les choses.

Lorsque Mme Mitton a appris qu’elle était enceinte, plusieurs questions se sont posées.

Pourrais-je me permettre un congé de maternité? Qui fera valoir les intérêts de mes électeurs pendant mon absence? Pourrais-je amener mon enfant en chambre? Aurais-je le droit de voter à distance?

Étant l’une des rares femmes à donner naissance pendant son mandat, le député de Memramcook-Tantramar a très peu d’exemples à suivre aussi.

Pour que les prochaines à marcher dans ses pas sachent à quoi s’attendre, elle a toutefois décidé de réclamer à l’Assemblée une stratégie pour les femmes députées, mais aussi les jeunes parents qui accueillent un nouvel enfant pendant leur mandat.

«C’est quelque chose que nous avons pensé tout de suite. Comment est-ce que ça fonctionne? Quel est le plan pour les députés qui ont des bébés? J’ai demandé et ce que j’ai appris c’est qu’il n’y a pas vraiment de plan pour cette situation à ce jour», a témoigné Mme Mitton.

La dernière fois qu’une députée a donné naissance pendant son mandat remonte à une vingtaine d’années.

La rareté de la situation pourrait expliquer le manque de politiques à Fredericton, mais à l’inverse, le manque de politiques pourrait aussi expliquer le peu de jeunes mères à l’Assemblée.

Une chose est certaine, la présence d’accommodements pourrait inciter plus de femmes à se lancer en politique et plus de députées à avoir des bébés pendant leur mandat, selon Mme Mitton.

«Il faut changer les règles et s’assurer qu’il y a du soutien pour les parents afin qu’ils puissent continuer de servir en tant que députés, mais aussi que les jeunes femmes aient l’opportunité d’occuper cette position sans devoir choisir entre la politique et avoir une famille», a-t-elle exprimé.

Concrètement, la jeune mère réclame que les bébés ne soient pas considérés comme des «étrangers» en chambre et donc peuvent y accompagner leurs parents.

Elle souhaiterait aussi du soutien financier de la part du gouvernement pour les jeunes parents qui doivent embaucher un nouvel employé pour gérer leur bureau, par exemple, soit pendant l’accouchement ou le congé qui suit.

«Il faut que je prenne un certain temps pour accoucher et je me demande comment je pourrais avoir du support, pas pour moi, mais pour les électeurs, pour que mon bureau puisse continuer à fonctionner et servir la circonscription de Memramcook-Tintamarre.»

Il faut savoir que les députés ne bénéficient pas de congés parentaux payés puisqu’ils ne cotisent pas à l’assurance emploi.

Néanmoins, Mme Mitton considère que certains accommodements devraient leur être offerts.

Le vote virtuel en est un. À plus petite échelle, des tables à langer dans les salles de bain en sont un autre.

«J’ai demandé pour des tables à langer à l’Assemblée et on m’a dit que oui, on peut faire ça. Finalement, en 2021, nous allons en avoir», s’est réjouie la députée.

La femme de Sackville rappelle que l’Assemblée législative avait été conçue historiquement par les hommes, pour les hommes.

Chaque changement, aussi petit soit-il, serait donc un pas vers un milieu plus inclusif pour les femmes de tous âges.

Mme Mitton précise toutefois qu’il reste un long chemin à parcourir.

«Le fait qu’il n’y a pas de plan pour les femmes qui ont des bébés, ce n’est pas commun pour un milieu de travail», a-t-elle rappelé.

Au parlement d’Ottawa, les parents peuvent déjà amener leurs bébés dans les salles de délibération et même les allaiter.

Il y aurait aussi un service de garde offert 24 heures sur 24.

Mme Mitton exprime enfin qu’un calendrier de rencontres fixé à l’avance faciliterait grandement la tâche des jeunes parents.

«Je ne sais pas quand nous allons siéger en mai et en juin, par exemple. Nous ne connaissons pas notre horaire pour l’année, alors c’est vraiment difficile de planifier, et encore plus avec l’arrivée du bébé. Je ne sais pas quand il va arriver et je ne sais pas quand je serais à Fredericton. Ce n’est pas facile.»

Prévue pour accoucher au mois de juin, elle dit discuter avec les responsables des ressources humaines à l’Assemblée et les comités parlementaires afin d’établir une stratégie pour elle-même d’ici là, mais aussi pour ceux et celles qui se retrouveront un jour dans la même situation.

«Je suis peut-être la première depuis vingt ans, mais j’espère ne pas être la dernière. J’espère qu’en faisant ces changements, je peux démontrer que oui c’est possible d’avoir un bébé et faire ce travail», a-t-elle souhaité.