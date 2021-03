Péninsule acadienne: un Écofestival «autrement»

Le 5e Écofestival de la Péninsule acadienne se déroulera sous le thème «Vivre autrement».

L’événement se déroulera du 15 au 19 mars. Pandémie oblige, la plupart des activités auront lieu virtuellement et elles mettront en vedette des initiatives illustrant la possibilité de «vivre autrement» dans la région grâce à des capsules vidéos produites localement.

La présentation en ligne de chacune de ces capsules sera suivie de conférences et de panels de discussions avec des intervenants et des experts du milieu auxquels les citoyennes et citoyens pourront participer depuis leur salon.

D’autres activités, comme un concours d’art produit avec des matériaux recyclés et un vox-pop citoyen en ligne, permettront d’impliquer la population malgré les restrictions sanitaires.

Le film 2040 – qui présente de nombreuses solutions novatrices en matière d’environnement – sera également présenté au Cinéma du Centre de Caraquet. La programmation complète de l’Écofestival 2021 est disponible au www.imaginonspeninsule.ca/écofestival-2021.