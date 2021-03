Les pêcheurs autochtones du N.-B. font bloc contre le plan de pêche

En solidarité avec les Mi’kmaqs de la Nouvelle-Écosse, les six chefs de la nation Wolastoqiyik du Nouveau-Brunswick annoncent leur opposition ferme au plan de Pêches et Océans Canada visant à permettre aux homardiers autochtones de pratiquer une pêche de subsistance convenable durant les saisons de pêche commerciales.

L’Assemblée des chefs mi’kmaqs de la Nouvelle-Écosse, où il y a eu d’importantes tensions entre les pêcheurs autochtones et non autochtones en 2020, maintient que la proposition d’Ottawa est «inacceptable».

Dans un communiqué de presse, les chefs affirment que le plan annoncé par Bernadette Jordan, ministre des Pêches et des Océans, témoigne d’un manque de respect envers les Premières nations et les traités de paix et d’amitié et qu’il constitue un «abus de confiance dans la relation de nation à nation entre les Wolastoqiyik (peuples malécites) et le Canada.»

Ils ajoutent que la décision perpétue la «mentalité coloniale» du Canada.

«Nous pensons que la menace d’une « présence fédérale accrue sur l’eau » est une allusion à peine voilée à une approche militante visant à empêcher les Premières Nations d’exercer leurs droits.»

La semaine dernière, Bernadette Jordan a expliqué que son plan permettrait une pêche à «subsistance convenable» pendant la saison commerciale réglementée par le gouvernement fédéral, grâce à des permis délivrés en vertu de la Loi sur les pêches. Elle dit que sa proposition n’augmenterait pas la quantité totale de pêche menée dans les eaux du pays.

La ministre a aussi fait valoir qu’elle devait s’assurer que les stocks demeurent «sains et durables», ajoutant que c’est pour cette raison qu’il existe des saisons réglementées.

Le plan permettrait également aux collectivités des Premières Nations de vendre des prises aux transformateurs.

La ministre Jordan affirme que la sécurité doit rester une priorité et promet une présence fédérale accrue et coordonnée sur l’eau et sur terre au printemps, y compris des agents de pêche, appuyés par des navires de la Garde côtière canadienne.

«Nous nous opposons à ce que la ministre laisse entendre que les Premières Nations ne respectent pas l’éthique de la conservation. En fait, pour les Premières Nations, la conservation est primordiale pour toute autre activité qui a un impact sur les ressources de nos territoires.»

«Contrairement au MPO, nos objectifs scientifiques et notre approche de gestion ne visent pas à maximiser l’exploitation des pêches pour un gain économique individuel. Étant donné l’état de nombreux stocks de poissons dans notre région, tels que la morue, le saumon de l’Atlantique et l’anguille d’Amérique, toutes des espèces qui ont été surpêchées et exploitées dans le cadre de la politique du MPO, nous remettons en question l’approche de conservation du MPO et les données scientifiques utilisées dans ses prises de décision.»

De son côté, l’organisme Mi’gmawe’l Tplu’taqnn, qui représente les intérêts de neuf communautés mi’kmaqs du Nouveau-Brunswick, ne s’est pas encore prononcé formellement sur le plan de la ministre Jordan, mais l’organisme a répété plusieurs fois qu’il souhaite instaurer une pêche de subsistance pour les Mi’kmaqs du Nouveau-Brunswick.

Les Premières Nations Sipekne’katik et Potlotek ont intenté des poursuites contre le gouvernement de la Nouvelle-Écosse, les deux affirmant que les règlements existants entravaient leur droit issu de traités de pêcher en vue d’assurer un moyen de subsistance convenable.

Les pêcheurs autochtones de la Nouvelle-Écosse soutiennent qu’une décision de la Cour suprême du Canada de 1999 confirme le droit des Mi’kmaq de pêcher pour un «moyen de subsistance convenable» quand et où ils le souhaitent, même hors saison.

La décision avait toutefois été clarifiée par le tribunal, qui avait précisé qu’Ottawa pouvait réglementer le droit des Mi’kmaq à des fins de conservation et à d’autres fins limitées.